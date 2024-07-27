Жителей Башкирии эвакуируют из-за подтопления

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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15 домов оказались подтоплены в Бурзязнском районе. Из деревни Миндигулово экстренными службами были эвакуированы 45 местных жителей, в числе которых 18 несовершеннолетних детей.
Отмечается, что они воздержались от предложенного им размещения в пункте временного размещения в доме культуры и предпочли временно остановиться в домах родственников.
Напомним, ранее в Башкортостане отменили экскурсии в Капову пещеру на территории заповедника Шульган-Таш. Вышедшая из берегов река Белая затопила проложенную там экотропу.