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Жителей Башкирии эвакуируют из-за подтопления

Жителей Башкирии эвакуируют из-за подтопления

27 июля 2024, 08:50
Фото: 1MI
Жители деревни Миндигулово покинули свои дома и отправились к родственникам, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

15 домов оказались подтоплены в Бурзязнском районе. Из деревни Миндигулово экстренными службами были эвакуированы 45 местных жителей, в числе которых 18 несовершеннолетних детей.

Отмечается, что они воздержались от предложенного им размещения в пункте временного размещения в доме культуры и предпочли временно остановиться в домах родственников.

Напомним, ранее в Башкортостане отменили экскурсии в Капову пещеру на территории заповедника Шульган-Таш. Вышедшая из берегов река Белая затопила проложенную там экотропу.

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