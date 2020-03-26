Власти Башкирии сообщили, что с подозрением на коронавирус поступило десять детей

На брифинге министр здравоохранения в Башкирии Максим Забелин сообщил, что в текущий момент в регионе с подозрением на коронавирус в стационарах республики находится 72 человека, из них десять детей.

Официально количество заболевших остается тем же — четыре человека: трое взрослых и один ребенок. По данным Роспотребнадзора, все четверо посещали страны Европы.

Напомним, что по состоянию на 25 марта с подозрением на коронавирусную инфекцию были госпитализированы 64 человека, среди них 6 детей.