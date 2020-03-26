Власти Башкирии сообщили, что с подозрением на коронавирус поступило десять детей
Минздрав Башкирии сообщил свежие данные по ситуации с заболеванием.
На брифинге министр здравоохранения в Башкирии Максим Забелин сообщил, что в текущий момент в регионе с подозрением на коронавирус в стационарах республики находится 72 человека, из них десять детей.
Официально количество заболевших остается тем же — четыре человека: трое взрослых и один ребенок. По данным Роспотребнадзора, все четверо посещали страны Европы.
Напомним, что по состоянию на 25 марта с подозрением на коронавирусную инфекцию были госпитализированы 64 человека, среди них 6 детей.
Из-за ситуации с коронавирусом в Башкирии внесли изменения и ввели больше ограничений в республике. Кроме того, глава региона Радий Хабиров сообщил, что нерабочая неделя, которую с 28 марта по 6 апреля объявил вчера президент России Владимир Путин, не касается сотрудников органов власти.