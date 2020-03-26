Стало известно, кто будет обязательно работать во время нерабочей недели в Башкирии

Сегодня, 26 марта, на совещании в правительстве глава региона Радий Хабиров сообщил, что нерабочая неделя, которую с 28 марта по 6 апреля объявил вчера президент России Владимир Путин, не касается сотрудников органов власти.

- Мы должны быть на рабочих местах, мониторить ситуацию и оперативно решать все вопросы, которые касаются жизнеобеспечения населения и противодействия распространению коронавирусной инфекции, - подчеркнул Радий Хабиров.

Позднее на брифинге было уточнено, что в течение следующей недели должны буду работать банковские служащие, общественный транспорт. Перечень таких структур достаточно большой. Он будет опубликован позднее.

- Если будут нарушения со стороны организаций, которые не войдут в вышеупомянутый перечень, об этом стоит сообщать в местные органы исполнительной власти, - посоветовал представитель Роспотребнадзора Олег Мавлютов.