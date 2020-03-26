В Башкирии заговорили о карантине для уфимцев 65-ти лет и старше
26 марта, 11:35ГородМинзаля АскароваФото: pexels.com
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Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что это будет одно из самых сложных решений.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Глава Башкирии Радий Хабиров предложил вице-премьеру правительства региона Ленаре Ивановой разработать план по введению карантина для уфимцев в возрасте 65 лет и старше.
- Вводить в карантин нужно максимально быстро, но все-таки людям надо дать возможность подготовиться. Может, поэтапно нужно сделать, может, с понедельника. Кому-то лекарства нужно купить, кому-то продукты. Это большой объем работы, - отметил он.
«Пригласите к себе людей, которые живут в гуще народа, чтобы понимать, что им нужно. Мы в своих кабинетах сидим», - предложил чиновникам Хабиров.
Напомним, по ситуации на сегодня в Башкирии зафиксированы четыре случая заражения коронавирусом, еще 64 человека с подозрением на коронавирус ждут результатов анализов.
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