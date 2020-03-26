В Башкирии заговорили о карантине для уфимцев 65-ти лет и старше

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил вице-премьеру правительства региона Ленаре Ивановой разработать план по введению карантина для уфимцев в возрасте 65 лет и старше.

- Вводить в карантин нужно максимально быстро, но все-таки людям надо дать возможность подготовиться. Может, поэтапно нужно сделать, может, с понедельника. Кому-то лекарства нужно купить, кому-то продукты. Это большой объем работы, - отметил он.

«Пригласите к себе людей, которые живут в гуще народа, чтобы понимать, что им нужно. Мы в своих кабинетах сидим», - предложил чиновникам Хабиров.