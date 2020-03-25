Дональд Трамп собирается снять карантин к Пасхе

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Американский президент заявил СМИ, что желает снять ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, к 12 апреля.
По словам Трампа, американцы не хотят самоизолироваться дома, так как полны энергии. Трамп считает США самой успешной страной в мире и заявляет, что ее нельзя просто так закрыть. Также лидер США считает, что страна больше потеряет, если скатится в экономическую депрессию, пишет rns.online.
При этом американские эксперты, работающие в сфере охраны здоровья, заявляют о том, что карантинные мероприятия наоборот необходимо продлевать.
Напомним, на данный момент в США более 50 000 человек заражены коронавирусом, это третий показатель в мире. Пандемия в штатах уже привела к смерти 674 человек.
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