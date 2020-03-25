Дональд Трамп собирается снять карантин к Пасхе

По словам Трампа, американцы не хотят самоизолироваться дома, так как полны энергии. Трамп считает США самой успешной страной в мире и заявляет, что ее нельзя просто так закрыть. Также лидер США считает, что страна больше потеряет, если скатится в экономическую депрессию, пишет rns.online.