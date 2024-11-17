mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Карантин

Выбрать дату
2024
Школы закрыли на карантин в Башкирии
17 ноября, 03:58
Коварный сорняк отравил жизнь в Башкирии
16 октября, 08:57
Мужчина умер после укуса лисы в Башкирии
29 сентября, 06:30
Более 9000 детей внезапно заболели в Башкирии
19 сентября, 06:41
Уфимским школам угрожают карантины
10 сентября, 06:15
Смертельная зараза покинула Башкирию
9 сентября, 15:16
Картофельный карантин спустя 15 лет сняли в Башкирии
26 августа, 12:02
Срочно. Чуму обнаружили в Башкирии
21 августа, 10:23
В Башкирию прибыли чешские цыплята
3 августа, 05:12
В Башкирии бьют тревогу из-за зомбированных животных
8 июля, 12:22
В Башкирии смогли победить смертельную заразу
3 июля, 12:02
Смертельная зараза оставила Башкирию
1 июля, 12:28
Опасный сорняк поставил на уши всю Башкирию
Карантинные меры ввели в двух районах Республики Башкортостан, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
30 июня, 05:04
В Уфе спасли бельчонка
Историю вызволения малыша из беды неравнодушным мужчиной рассказали сотрудник Центра реабилитации диких животных в Башкирии «Пин и Пуф».
20 июня, 05:26
В Башкирии ввели карантин
18 июня, 14:11
Итоги дня. Карантин по бешенству, проверка Шевчука и штормовое предупреждение в Башкирии
6 мая, 13:04
В одном из районов Башкирии ввели карантин по бешенству
В Илишевском районе Башкирии ввели карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.
6 мая, 09:57
Село в Башкирии посадили на карантин из-за бешенства
В селе Юмагузино Кугарчинского района объявили карантин из-за бешенства животных. Такой указ подписал глава Башкортостана Радий Хабиров.
21 февраля, 15:48
2023
В Башкирии выявлен новый очаг бешенства
В селе, где ранее у животных выявили заболевание, введен карантин, следует из указа главы Башкирии.
31 октября 2023, 17:57
Министр образования Башкирии раскрыл данные о заболеваемости ОРВИ в школах
26 сентября 2023, 13:14

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика