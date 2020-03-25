Минздрав Башкирии дал свежие данные о коронавирусе и сообщил, кто 4-й зараженный

Сегодня, 25 марта, на брифинге по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции глава минздрава РБ Максим Забелин озвучил свежие данные о степени заражения населения региона.

Итак, по состоянию на 13.00 25 марта с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализированы 64 человека, среди них 6 детей. Всего в России уже 658 заразившихся коронавирусом в 55 регионах, ранее заявила вице-премьер Татьяна Голикова. За сутки зафиксировано 163 новых случая.

Сегодня же стало известно, что заражение коронавирусом в Башкирии подтвердилось у четырех человек, один из них - ребенок. По данным Роспотребнадзора, все четверо посещали страны Европы.

По данным минздрава, они проходят лечение в изолированных боксах в инфекционной больнице с учетом всех рекомендаций ВОЗ и мирового научного сообщества. Их состояние удовлетворительное, в интенсивной терапии они не нуждаются.

Глава региона попросил жителей республики следовать важным правилам во время пандемии – чаще мыть руки, пользоваться антисептиками, избегать людных мест, по возможности работать из дома и выходить только по неотложным делам (на работу, в поликлинику, за продуктами или в аптеку).