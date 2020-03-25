Глава Башкирии ввел еще больше ограничений в связи с угрозой коронавируса

Документ опубликован на региональном портале правовой информации и подписан главой Башкирии Радием Хабировым.

В числе изменений внесено ограничение для граждан, которые прибыли из заграницы. По указу Путину, им нужно обеспечить самоизоляцию на протяжении 14 дней. Выходить разрешено только с целью покупки лекарств, продуктов и средств защиты. Новые поправки предполагают такое же ограничение и для людей, которые живут с ними в квартире.

Кроме того, в указе прописано продление школьных каникул до 1 апреля и сказано, что со 2-го апреля нужно будет перейти на дистанционное обучение. Во время дистанционного обучения необходимо обеспечить питанием учащихся.

В связи с угрозой коронавируса постановлено приостановить деятельность всех досуговых центров –дискотек, кружков, кальянных, детских развлекательных учреждений, а также любых объектов физической культуры и спорта.

Что касается баров и кафе, то их работа возможна, но с условием, что в помещении будет не более 50 человек и между ними сохранится дистанция не менее полутора метров. Оплату рекомендуют принимать по безналичному расчету.

Что касается масок и индивидуальных средства защиты, то в первую очередь, согласно указу, ими нужно обеспечивать медицинских сотрудников.