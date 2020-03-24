В минобре Башкирии пояснили, какой будет зарплата учителей во время карантина

Сегодня, 24 марта, на брифинге на тему предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Башкирии заместитель министра образования РБ Ильдар Мавлетбердин рассказал, отразится ли введение карантина в школах на зарплате учителей.

- Учителя буду получать заработную плату в полном объеме, поскольку они ведут занятия с детьми дистанционно, - пояснил чиновник.

Он также ответил на вопрос, как быть многодетным семьям в которых один компьютер на семью и нет возможности всем детям одновременно в режиме онлайн общаться с педагогами.

Ильдар Мавлетбердин пояснил. что по согласованию с учителями таким детям задания будут присылать на мессенджеры.