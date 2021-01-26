Секреты башкирской водки: как работает производство «Башспирта» в Стерлитамаке

— Наливаемый объем — примерно 40-50 мл, треть бокала, — рассказывает Галина Касьянова. — Поднимаем за ножку бокал и в проходящем свете определяем внешний вид и цвет образца. Раствор должен быть бесцветным и без каких-либо механических примесей. Далее ладонью обхватываем нижнюю часть бокала, чтобы подогреть смесь и приближаем к носу, делаем несколько вдохов. Так мы оцениваем аромат продукции — не должно посторонних оттенков, сивушных, альдегидных и эфирных тонов. Далее переходим к вкусу. Берем глоток около 5 мл, удерживаем его в передней части полости рта, ополаскиваем среднюю часть неба, кончик и боковые части языка. Далее можно проглотить, можно сплюнуть. Вкус не должен быть жгучим, не должно быть посторонних оттенков, не должно быть горечи или сладости — только чистый спиртовый вкус и запах.