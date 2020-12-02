В Уфе на ярмарке «Наш бренд» продукция «Башспирта» получила рекордное число наград

Гран-при конкурса Лучший продукт 2020» получил совсем новый биттер от «Башспирта», появившийся в продаже буквально в начале ноября. Еще четыре вида водки и один биттер, также произведенные компанией «Башспирт» и появившиеся в продаже раньше, стали обладателями дипломов первой степени.