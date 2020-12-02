В Уфе на ярмарке «Наш бренд» продукция «Башспирта» получила рекордное число наград

В Уфе на ярмарке «Наш бренд» продукция «Башспирта» получила рекордное число наград

Вчера, 10:44ЭкономикаТатьяна МайороваPhoto: bashspirt.ru
Новый биттер от компании «Башспирт» стал обладателем Гран-при на ярмарке в Уфе.

В Уфе с успехом прошла ярмарка продуктов «Наш бренд», которая впервые после долгого перерыва собрала производителей экологичных продуктов питания и напитков от производителей и фермерских хозяйств со всей Башкирии. Выставка проходила с соблюдением всех требований Роспотребнадзора на площадке выставочного комплекса ВДНХ Экспо.

Продукция самого высокого качества, представленная на выставке, удостоилась высоких отметок взыскательного жюри и посетителей экспозиции.

Как показали итоги работы выставки, рекордное количество наград в конкурсе «Лучший продукт 2020» собрала продукция компании «Башспирт».

Гран-при конкурса Лучший продукт 2020» получил совсем новый биттер от «Башспирта», появившийся в продаже буквально в начале ноября. Еще четыре вида водки и один биттер, также произведенные компанией «Башспирт» и появившиеся в продаже раньше, стали обладателями дипломов первой степени.

Related news:
Конкурс
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы