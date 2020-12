В Уфе на ярмарке «Наш бренд» продукция «Башспирта» получила рекордное число наград

Новый биттер от компании «Башспирт» стал обладателем Гран-при на ярмарке в Уфе.

В Уфе с успехом прошла ярмарка продуктов «Наш бренд», которая впервые после долгого перерыва собрала производителей экологичных продуктов питания и напитков от производителей и фермерских хозяйств со всей Башкирии. Выставка проходила с соблюдением всех требований Роспотребнадзора на площадке выставочного комплекса ВДНХ Экспо. Продукция самого высокого качества, представленная на выставке, удостоилась высоких отметок взыскательного жюри и посетителей экспозиции. Как показали итоги работы выставки, рекордное количество наград в конкурсе «Лучший продукт 2020» собрала продукция компании «Башспирт». Гран-при конкурса Лучший продукт 2020» получил совсем новый биттер от «Башспирта», появившийся в продаже буквально в начале ноября. Еще четыре вида водки и один биттер, также произведенные компанией «Башспирт» и появившиеся в продаже раньше, стали обладателями дипломов первой степени.

