АО «Башспирт» подвело предварительные итоги 2020 года

По итогам года «Башспирт» стал вторым крупнейшим налогоплательщиком республики. В бюджет было выплачено 11,5 млрд руб. налогов. Это почти на 641 млн руб. больше (6%), чем в 2019 (10,9 млрд) и на 1,2 млрд (12%) больше, чем в 2018 году (10,3 млрд). Акцизные платежи составили 9,1 млрд рублей — на 7% (0,6 млрд) больше, чем годом ранее и на 12% (1,0 млрд) выше показателя в 2018 г. В совокупности, налоги и акцизы, уплаченные «Башспиртом», — это двенадцатая часть доходов бюджета республики в 2020 году (налоговых и неналоговых).