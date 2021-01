АО «Башспирт» подвело предварительные итоги 2020 года

Компания улучшила показатели продажи алкоголя, несмотря на то, что в целом по России реализация упала на 5%.

В 2020 году «Башспирт» продал на 4,19 млн декалитров алкоголя — на 2% больше, чем годом ранее (4,11 млн). По сравнению с 2019 годом, производство алкогольной продукции упало на 3% — с 4,23 млн. декалитров до 4,09 млн. В компании это объясняют общим падением производства алкоголя в России и стремлением «не накапливать продукцию на складах, а производить с учетом спроса». Выручка компании до уплаты налогов выросла на 6% (925 млн руб.). По итогам года «Башспирт» стал вторым крупнейшим налогоплательщиком республики. В бюджет было выплачено 11,5 млрд руб. налогов. Это почти на 641 млн руб. больше (6%), чем в 2019 (10,9 млрд) и на 1,2 млрд (12%) больше, чем в 2018 году (10,3 млрд). Акцизные платежи составили 9,1 млрд рублей — на 7% (0,6 млрд) больше, чем годом ранее и на 12% (1,0 млрд) выше показателя в 2018 г. В совокупности, налоги и акцизы, уплаченные «Башспиртом», — это двенадцатая часть доходов бюджета республики в 2020 году (налоговых и неналоговых). Рост продаж в «Башспирте» связывают с большими инвестициями, вложенными в несколько проектов компании. А именно, выпуск новых алкогольных брендов, ориентированных на федеральный рынок, масштабный ребрендинг розничной сети и популярных торговых марок, открытие собственных магазинов «Тантана» в разных городах республики. Один из новых продуктов, позиционируемых «Башспиртом» как эко-продукт, попавший на полки федеральных сетей, — премиум водка «Дикий мед». Она стала лауретом конкурсов «Лучшие товары Башкортостана» и «100 лучших товаров России». Водку можно купить в 70 городах разных регионов России, сообщили в «Башспирте». «Дикий мед» будут также поставлять в Китай вместе с еще одной башкирской водкой — «Les Amours Du Nord» («Северные Амуры»). В ноябре «Башспирт» и КНР заключили контракт на поставку. В целом, по итогам 2020 года, экспорт продукции «Башспирт» вырос на 176%. Сейчас, по данным Росстата, «Башспирт» занимает 4,8% российского рынка водки. За 11 мес. 2020 г. башкирская компания продала 3,4 млн. декалитров водки. В рейтинге продаж водки среди российских производителей по итогам 11 месяцев 2020 года (данные Росстат) «Башспирт» занял шестое место после московских «Белуга групп», «Руст», татарстанского «Татспиртпром», омской «Алкогольной сибирской группы» и международной «Глобал спиритс». Однако в первой десятке производителей только у двух компаний отсутствует отрицательная динамика по реализации — АО «Башспирт» и «Саранского ликероводочного завода».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter