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Завод

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Ноябрь
Следствие взялось за массовое отравление в Уфе
5 ноября, 08:39
Массовое отравление в Уфе — стали известны подробности
5 ноября, 05:10
Октябрь
Курорт за ₽10 млрд построят под Уфой
4 октября, 07:28
Сентябрь
Юра, прости, мы… с помпой открыли дверь
25 сентября, 04:35
Уфимский авиазавод оказался в огне
17 сентября, 06:35
Август
Хабиров подарил земли челябинскому предприятию
28 августа, 18:45
Пострадавших в Стерлитамаке доставили в Уфу вертолётом
20 августа, 04:42
Пострадавшим в Стерлитамаке готовят вертолёт на Уфу
19 августа, 08:31
Взрыв в Стерлитамаке — что известно к этому часу
19 августа, 07:57
Срочно. Взрыв на химзаводе в Башкирии попал на видео
19 августа, 07:26
Химзавод горит в Башкирии
16 августа, 06:16
Хабиров поделился восхищением
2 августа, 11:05
Легалайз по-башкирски: как регион заработает на конопле
Минсельхоз рассказывает, зачем республике потребовался импортозамещённый каннабис.
1 августа, 05:12
Июль
Министр Алиханов прилетел посмотреть цех за ₽3 млрд в Уфе
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов совершил рабочий визит в столицу Башкирии, сообщает пресс-служба правительства региона.
20 июля, 11:36
В Уфе плохо пахнет
10 июля, 07:50
В Уфе закрыли доступ на самый ядовитый завод
4 июля, 12:05
Троллейбусы в Уфе обойдутся в ₽1,25 млрд
3 июля, 06:18
Июнь
Слесарю раздробило руку на работе в Башкирии
4 июня, 09:25
Май
Женщину раздавило плитой в Башкирии
29 мая, 09:50
В Стерлитамаке «террористы» захватили крупнейший химзавод
В Стерлитамаке 22 мая, в среду, прошли антитеррористические учения ФСБ. Об этом сообщили Mkset в пресс-службе силового ведомства.
25 мая, 10:24

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