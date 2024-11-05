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Производство

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Октябрь
Уфимцы в панике сметают сливочное масло
25 октября, 04:44
Водитель КамАЗа нелепо погиб в Башкирии
8 октября, 10:49
Сентябрь
Пиво, петухи и люкс для влюбленных: рейтинг тюрем Уфы и Башкирии
28 сентября, 09:38
Слесарь рухнул вместе с ЛЭП в Башкирии
24 сентября, 08:04
Огородники в Башкирии могут озолотиться на картошке
17 сентября, 17:58
Башкирия придумала новый бренд
4 сентября, 15:32
В Башкирии будут выпускать строительные смеси за ₽260 млн
2 сентября, 13:45
Август
Хабиров подарил земли челябинскому предприятию
28 августа, 18:45
По Башкирии туда-сюда катали новые автобусы
28 августа, 14:41
Зарплаты в Башкирии подняли на 31%
7 августа, 09:51
ОЭЗ «Алга» стало тесно под Уфой
6 августа, 09:48
Июль
Бизнес испортил Башкирию на ₽176 млн
25 июля, 11:07
Министр Алиханов прилетел посмотреть цех за ₽3 млрд в Уфе
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов совершил рабочий визит в столицу Башкирии, сообщает пресс-служба правительства региона.
20 июля, 11:36
Город в Башкирии начнет массово производить кислоту
19 июля, 12:54
Чиновники принюхались к дурному запаху в Уфе
18 июля, 15:38
Троллейбусы в Уфе обойдутся в ₽1,25 млрд
3 июля, 06:18
Июнь
Мужчину раздавила стена коровника в Башкирии
24 июня, 10:25
Производство яиц упало на 80% после вспышки птичьего гриппа в Башкирии
6 июня, 15:24
Май
В Башкирии будут выпускать необычную тротуарную плитку
8 мая, 08:21
Апрель
Не только капуста — какие свежие овощи и фрукты есть в магазинах Башкирии
17 апреля, 05:52

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