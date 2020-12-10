«Башспирт» признан вторым крупнейшим налогоплательщиком Башкирии

«Коллектив всей компании трудится ради выполнения двух приоритетных задач — производство качественного экологически чистого продукта и вклад в республиканский бюджет. Такие высокие оценки говорят о том, что мы справляемся с обеими. За 10 месяцев текущего года „Башспирт“ уже осуществил налоговые платежи на сумму порядка 9 млрд рублей. И на сегодняшний день выполнил обязательства по акцизным платежам на сумму 7,8 млрд рублей, что выше уровня того же периода прошлого года на 7%», — отметили в пресс-службе «Башспирта».