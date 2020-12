«Башспирт» признан вторым крупнейшим налогоплательщиком Башкирии

По итогам республиканского конкурса «Налогоплательщик года» в 2020 году АО «Башспирт» заняло почетное второе место, соревнуясь с крупнейшими предприятиями региона.

Компания вносит наибольший вклад в республиканскую казну по категории «Обрабатывающие производства». Торжественная церемония награждения победителей ежегодного конкурса состоялась 9декабря в Уфе на форуме «Территория бизнеса — территория жизни», прошедшего в рамках Международной недели бизнеса-2020. Photo: Башспирт Диплом и статуэтку «Налогоплательщик года» вручал Премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Геннадьевич Назаров. Конкурс «Налогоплательщик года» учрежден Правительством РБ с прошлого года. «Коллектив всей компании трудится ради выполнения двух приоритетных задач — производство качественного экологически чистого продукта и вклад в республиканский бюджет. Такие высокие оценки говорят о том, что мы справляемся с обеими. За 10 месяцев текущего года „Башспирт“ уже осуществил налоговые платежи на сумму порядка 9 млрд рублей. И на сегодняшний день выполнил обязательства по акцизным платежам на сумму 7,8 млрд рублей, что выше уровня того же периода прошлого года на 7%», — отметили в пресс-службе «Башспирта».

