Детский доктор мира Леонид Рошаль: «Не все сбежавшие из РКБ в Уфе были врачами»

Известный и любимый многими российский доктор, председатель союза «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль, которого многие зовут еще детским доктором мира, выступил в защиту сотрудников уфимской РКБ имени Куватова, которые стали объектом порицания после побега из-под карантина.

Напомним, об этом стало известно на днях. Кировский районный суд Уфы вынес решение в отношении шести медиков из семи, совершивших побег из-под карантина. Шестеро из них были возвращены решением суда обратно на работу.

Леонид Рошаль отметил, что на само деле все выглядело несколько иначе. Двое из «беглецов» их являются ординаторами Башгосмедуниверситета, причем одна не является гражданкой России. Еще трое – вообще не медицинские работники. Это две уборщицы и медицинский регистратор.

- Действительно, ушли еще два рентгенолога, которые могли и не слышать устного распоряжения о закрытии больницы на карантин, - уточнил Рошаль.

Он призвал СМИ больше писать материалов не о таких случаях, а о врачах, работающих буквально «на передовой» и спасающих жизни людей.

Напомним, карантин в РКБ имени Куватова начался 6 апреля после обнаружения коронавируса при вскрытии 83-летней женщины, скончавшейся после инсульта. После этого на карантин были закрыты около 1200 человек, среди которых было примерно поровну медиков и пациентов. Попали в карантин и сотрудники клининговой компании, прибывшие на уборку в клинику.

У всех был взят анализ на коронавирус. Число людей, зараженных коронавирусом именно в РКБ, уже превысило сотню, а число контактов, которые пришлось отрабатывать эпидемиологам в рамках расследования, превысило три тысячи человек. Практически все случаи введения карантина в районных больницах связаны с РКБ. К сожалению, есть умершие, в их число входят люди, проходившие в РКБ плановую госпитализацию от диабета и других заболеваний.

Ранее заведующая ревматологическим отделением РКБ Римма Камалова заявила, что считает главного врача Эльзу Сыртланову виновной в происшедшем, поскольку ее предупреждали о вспышке пневмоний среди пациентов и персонала еще в середине марта. Однако она игнорировала данные предупреждения и продолжала плановую госпитализацию пациентов в рамках оказания услуг ОМС.

27 медиков отправили в адрес президента России Владимира Путина и Генпрокуратуру обращение с просьбой разобраться в ситуации и наказать виновных.