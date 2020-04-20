«Памятник халатности»: в Уфе РКБ им Куватова будет перепрофилирована в ковидный центр

Сегодня, 20 апреля, на брифинге, посвященном противодействию распространения коронавируса в Башкирии, глава регионального минздрава Максим Забелин рассказал о том, какие перемены произойдут в работе Республиканской клинической больницы имени Куватова.

По его словам, сегодня как раз завершается предписанный Роспотребнадзором срок карантина, объявленного 6 апреля после того, как после смерти 83-летней женщины у нее при вскрытии обнаружили коронавирус.

Сегодня медиков, которые работали на протяжении всего карантина в РКБ, выпустили на обсервацию либо самоизоляцию в зависимости от того, позволяют ли им домашние условия не общаться с детьми и пожилыми. Те, у кого обнаружен коронавирус, были переведен в другие клиники Уфы. Причем, если вспомнить, как это происходило в минувшую пятницу, когда больным людям пришлось два часа ждать транспорта в фойе, делается это не очень слаженно.

По словам Максима Забелина, в ближайшие три дня в РКБ пройдет масштабная дезинфекция.

С 23 апреля больница начнет работать как ковидный центр, то есть будет заниматься лечением пациентов с подтвержденным диагнозом «заражение новой коронавирусной инфекцией». К работе приступят сотрудники РКБ, которые не попали в карантин и в предыдущие две недели находились в самоизоляции. У всех у них за это время взяли пробы на коронавирус.

Затем эти сотрудники уйдут на самоизоляцию, а их сменят те, кто сейчас отправится по домам. Все время самоизоляции будет оформлено на листках нетрудоспособности и должно быть оплачено.

В РКБ разделены «красные» и «зелёные» зоны, оборудованы шлюзы с костюмами и другими средствами индивидуальной защиты. Те, кто работают в «красной зоне» останутся на двухнедельной вахте. Сотрудники из «зеленой зоны» будут уходить домой либо нести обычное круглосуточное дежурство.

— Работники пищеблока, аптеки, технических служб будут допущены к работе после двух отрицательных проб на коронавирус, — уточнил Максим Забелин. — Сотрудники, которые обратились по поводу ухудшения самочувствия или заболевания, могут остаться на лечении в РКБ или перейти в другие медицинские учреждения.

Он также отметил, что на лечении в больнице останутся 150 пациентов, которые считаются тяжелыми по состоянию своего основного заболевания в совокупности с COVID-19. В больнице продолжат лечение те, которые сейчас находятся в пульмонологическом отделении. По мере стабилизации они будут переводиться под наблюдение врача по месту жительства.

Родильный дом РКБ имени Куватова закрывается для проведения плановой санитарной обработки, которая продлится до 11 мая.

Итог карантина неутешителен: с начала апреля число медиков и пациентов, зараженных коронавирусом, могло достичь 200, если считать не только тех, кто находился в клинике в момент объявления карантина, но и тех, кто выписался ранее.

Тем временем в соцсетях большое здание РКБ уже прозвали «памятником халатности».

Главный врач РКБ Эльза Сыртланова, в отношении которой медики высказывали претензии, утверждая, что предупреждали ее о резком росте случаев пневмонии среди пациентов и персонала еще в середине марта, также отправится на самоизоляцию, ее сменит новый зам Евгений Кустов.

Напомним, следком проводит доследственную проверку по факту массового заражения коронаирусом в РКБ, Генеральная прокуратура России взяла ее под свой контроль.