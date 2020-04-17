«Уехал живой, а нам отдали тело»: семья умершего в РКБ в Уфе мужчины пойдет в суд

Семья 33-летнего Юлая А. заявила, что намерена судиться с руководством Республиканской клинической больницы имени Куватова. Молодой, полный сил мужчина скончался от осложнений вследствие заражения коронавирусом. Подробности этой истории уже вышли на федеральный уровень и были показаны на телеканале «Дождь».

Сестра Юлая по имени Юлия рассказала, что брат уехал в Уфу в РКБ на плановую госпитализацию в связи с сахарным диабетом. Перед отъездом он не высказывал никаких жалоб на простуду или какое-либо вирусное заболевание. Юлия и Юлай — двойняшки, так что они чутко воспринимают самочувствие друг друга. Юлия уверена, что она знала бы, если бы брат был болен.

Как он мог заразиться и с кем опасным контактировать, Юлия сказать затрудняется. Она считает, что брат подхватил коронавирус именно в больнице.

3 апреля брат позвонил Юлии и сообщил, что задерживается в больнице, поскольку заболел воспалением легких. Больше от него никаких вестей не было.

— Мы начали искать брата, хоть какую-то информацию о нем. Очень беспокоились, особенно когда узнали, что РКБ закрыли на карантин из-за коронавируса. Но мы даже не могли представить, что с Юлаем может случиться что-то страшное, ведь он такой молодой и сильный был, — рассказала Юлия. — А 11 апреля из больницы позвонили маме и сообщили, что Юлай умер.

Семья совершенно убита горем. Юлия переживает еще и о том, что смерть брата может совсем лишить сил родителей. Мама и так больна раком, а отец — инвалид-колясочник. Сейчас смыслом их жизни стало стремление добиться справедливости и выяснить, то виновен в смерти Юлая.

— Мы этого так не оставим. Будем обращаться в суд, конечно же. Это просто несправедливо. Он уехал живой, а нам потом отдали тело, — говорит Юлия.

Тем временем представители минздрава Башкирии, похоже, не усматривают вины больницы в смерти Юлая.

— Инкубационный период для новой коронавирусной инфекции составляет 6-8 дней. То если этот пациент заболел через неделю после поступления в больницу, значит он контактировал с вирусоносителем не в больнице, а где-то в другом месте раньше, — настаивает заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова.

Даже если она права, значит Юлай до появления первых симптомов заболевания успел пообщаться с медперсоналом и другими пациентами и невольно передать им инфекцию.

В этой истории есть и еще одна нехорошая деталь. Почти одновременно со звонком из РКБ о смерти Юлая их семью начали осаждать представители ритуальных контор, навязывавшие свои услуги по проведению похорон. Очевидно, что утечка информации произошла из больницы. В администрации РКБ и минздраве республики обещали провести служебную проверку по этому поводу.

Напомним, карантин в РКБ был объявлен 6 апреля после того, как заражение коронавирусной инфекцией было посмертно выявлено у 83-летней женщины. После этого были взяты анализы у всех сотрудников и пациентов клиники. По ситуации на сегодня известно о заражении коронавирусом 28 сотрудников и 22 пациентов. 998 человек получили отрицательные диагнозы. Оставшаяся часть либо не знает до сих пор своих анализов, либо они оказались сомнительными и требуют повторного исследования.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту массового заражения коронавирусом, предметом проверки являются действия/бездействие администрации РКБ. Проверка находится под контролем Генпрокуратуры.

Тем временем юрист Тимур Уразметов, который является сыном заведующей ревматологическим отделением РКБ Риммы Камаловой, громко заявившей о виновности администрации клиники в происшедшем, сообщил, что вместе с коллегами-юристами намерен создать организацию для защиты прав сотрудников и пациентов РКБ, пострадавших вследствие массового заражения коронавирусом.

Пока они подготовили обращения на имя президента России Владимира Путина, а также в Генпрокуратуру и другие надзорные инстанции, под которыми подписались 27 работников РКБ.

Кстати, ситуация в РКБ дважды обсуждалась в программе «Пусть говорят», эфир последней программы будет сегодня. На сей раз администрации РКБ выразили сочувствие известные медики.