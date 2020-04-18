РИА Новости: Сбежавшие из РКБ сотрудники оказались врачами

Сбежавшие накануне из Республиканской клинической больницы им. Куватова сотрудники оказались врачами больницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, семь человек – врачи и другой медперсонал покинули больницу еще 10 апреля.

Напомним, вчера, 17 апреля, в решением Кировского суда Уфы шестерых из семерых сбежавших из больницы сотрудников принудительно вернули в РКБ в качестве пациентов.