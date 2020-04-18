РИА Новости: Сбежавшие из РКБ сотрудники оказались врачами
18 апреля, 15:15ОбществоМинзаля АскароваФото: pexels.com
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По данным агентства, сбежавшие накануне из РКБ им. Куватова сотрудники оказались врачами. Шестерых из них вернули в больницу решением суда.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сбежавшие накануне из Республиканской клинической больницы им. Куватова сотрудники оказались врачами больницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, семь человек – врачи и другой медперсонал покинули больницу еще 10 апреля.
Напомним, вчера, 17 апреля, в решением Кировского суда Уфы шестерых из семерых сбежавших из больницы сотрудников принудительно вернули в РКБ в качестве пациентов.
Сегодня стало известно, что число инфицированных коронавирусом в республике выросло на 39 человек. С начала периода, всего в республике заболели 252 человек.
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