Следком Башкирии опроверг необоснованность проверки в отношении руководителей РКБ

По информации представителей Следственного комитета, поводом для проверки стали обращения врачей через средства массовой информации о том, что в руководстве медицинского учреждения не приняли мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди медицинского персонала и пациентов больницы.

Представители комитета пояснили, что в рамках проверки отправили все запросы в Министерство здравоохранения республики, территориальные органы Росздравнадзора и Роспотребнадзора, а также запрошены необходимые сведения из самой больницы. Планируется также опросить руководство, сотрудников и пациентов.

«Следователи не препятствуют работе медицинского учреждения и соблюдают установленный санитарный карантин.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.В условиях пандемии следственное управление в соответствии с требованиями закона обязано реагировать на каждое сообщение, как о фактах дезинформации населения о развитии ситуации с коронавирусной инфекцией, так и об игнорировании должностными лицами требований по соблюдению мер предосторожности с целью предупреждения ее распространения», – отметили в ведомстве.