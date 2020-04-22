Больные вирусной пневмонией в РКБ в Уфе получили помощь после обращения в СМИ

21 апреля вечером в редакцию Медиакорсети обратилась 48-летняя уфимка Наталья Бондаренко, которая вместе с другими пациентами все еще находится на лечении в РКБ имени Куватова.

Представители минздрава Башкирии сообщили, что в курсе ситуации. По словам заместителя министра здравоохранения РБ Ирины Кононовой, некоторые проблемы с обустройством пациентов на новом месте возникли в связи с недостатком времени для наведения порядка в корпусе, а также сменой персонала - ведь нужно было срочно искать замену сотрудникам РКБ, отправившимся на самоизоляцию после карантина.

Недовольство пациентов эндокринологического отделения вызвали, прежде всего, бытовые условия, в которых они оказались после перевода в терапевтический корпус. По словам обратившейся в редакцию Натальи Бондаренко, из эндокринологического отделения в другой корпус были переведены 21 человек вместе с четырьмя медсестрами, также заболевшими пневмонией. У всех температура колеблется от 37 до 39 и более градусов.

Женщина рассказала, что накануне, 20 апреля, когда было объявлено о завершении карантина, ее соседка по палате Светлана Олейникова успела утром созвониться с главным врачом РКБ Эльзой Сыртлановой. Та пообещала, что пациентов из эндокринологии переведут в чистое отделение, где прошла химобработка, за ними закрепят медсестер и самое главное — врачей: пульмонолога, терапевта и эндокринолога. По ее словам, в палате было грязно, не было санитайзера, а мусор не выносили.

Пришедшие медсестры признались, что не умеют делать уколы в вены. Старшая медсестра из эндокринологии, которая вместе с пациентами лечится тут от пневмонии, встала с высокой температурой и сделала всем пациентам уколы в вену.

Наталья также рассказала о перебоях с передачами в больнице и холодном питании. Передачи от родственников, по словам женщины, привезли на лифте и просто выбросили из него в коридор. По ее словам, это могут подтвердить другие пациентки - Светлана Олейникова, Лима Айбушева и другие.

- Они все подтвердят, что так оно и есть. - продолжила Наталья.

Наталья Бондаренко рассказала также, что страдает диабетом около десяти лет. Она попала в РКБ 30 марта на лечение экстренно, после резкого скачка сахара. Второго апреля у нее поднялась температура, медсестра на посту сказала, что до нее, видимо, добрался вирус, который «ходит по все больнице». Но ни парацетамола, ни аспирина ей так и не дали, сказали, что не положено без назначения врача.

Когда материал был уже готов, пациентки связались с редакцией и рассказали, что после вмешательства СМИ ситуация изменилась.

- Здесь всё преобразилось теперь. Пришла бригада и провела уборку, все вымыли. Приходили врачи, внимательно изучили наши истории болезни, выслушали жалобы каждого пациента, сделали назначения. Привезли горячую еду в контейнерах, - сообщила Наталья Бондаренко.

На брифинге, посвященном противодействию распространения коронавирусной инфекции в Башкирии заместитель министра здравоохранения РБ Ирина Кононова прокомментировала претензии Натали Бондаренко и других пациентов.

- Сейчас в РКБ остались 175 пациентов, они все перемещены в терапевтический корпус и распределили по этажам в зависимости от диагнозов и тяжести заболеваний. Среди этих пациентов есть также те, у кого анализ на COVID-19 дал положительный результат и требуется повторное обследование, либо ожидается второй отрицательный анализ, или же существует задержка с результатами анализов, - пояснила Ирина Кононова. - Пациенты пожаловались, что чувствуют себя брошенными, но это не так. Полагаю, что они очень устали, потому что уже почти 40 дней находятся в больнице. Они даже плакали немного.

По ее словам, в связи с окончанием карантина, переездом и сменой персонала, действительно, возникла заминка с наведением порядка в этом корпусе. Конкретно вчера, 21 апреля, в этом корпусе работали всего около 50 сотрудников, которые, к сожалению, не везде успевали, ведь им нужно было и навести порядок, и провести на должном уровне лечебные процедуры. Мусор, действительно, вынесли только в вечеру. Вопрос с набором персонала в РКБ активно решается, в том числе за счет выхода на работу сотрудников РКБ, находившихся на самоизоляции, и набора медиков из других медучреждений, имеющих допуск на работу с инфекционными больными.

- Отдел кадров активно работает над решением этого вопроса, у них был перерыв буквально с двух часов ночи до шести часов утра, а потом снова вышли на работу. Сейчас удалось сформировать нужное количество медперсонала для работы в РКБ на ближайшие дни, - уточнила Ирина Кононова. - Сейчас там продолжается дезинфекция уже в хирургическом корпусе.

Она отметила, что в ближайшее время заработает специальная горячая линия для пациентов, находящихся на лечении в клиниках республики.

Напомним, карантин в РКБ имени Куватова начался 6 апреля. О событиях, которые последовали за этим событиям, мы подробно рассказывали на страницах нашего сайта ранее.