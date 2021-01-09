Владимир Путин предложил выплачивать деньги на горячее питание в небольших школах

Владимир Путин предложил выплачивать деньги на горячее питание в небольших школах

Вчера, 19:47ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Об этом президент сообщил во время совещания правительством, которое было посвящено решению социальных вопросов.

Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос о выдаче денег на горячее питание родителям, чьи дети учатся в малокомплектных школах. Об этом сообщает РИА «Фан» со ссылкой на совещание правительства.

Также президент заявил, что готовит указ о создании нового фонда, который будет помогать детям с редкими диагнозами. Фонд будет назваться «Круг добра» и будет поддерживать детей с тяжелыми хроническими заболеваниями. Деньги на лечение будут поступать от средств, которые государство получит в результате повышения ставки НДФЛ на крупные доходы.

Напомним, ранее Радий Хабиров сообщил, что горячим питанием в Башкирии обеспечено 223 тыс. учащихся младших классов. При этом глава республики подчеркнул, что в регионе много небольших школ.

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