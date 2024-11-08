Школьное питание

Роспотребнадзор Башкирии показал нормы детских порций в школьных столовых

Об этом рассказала Регина Акмалова, начальник отдела внешних коммуникаций Управления Роспотребнадзора по РБ в прямом эфире на телеканале БСТ из ЦУР.