mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Школьное питание

Выбрать дату
2024
«Это не макдональдс»: мэр Уфы позавтракал в школьной столовой
8 ноября, 07:50
Антирейтинг школьного питания составили в Башкирии
4 ноября, 05:10
В Уфе изменились цены на питание школьников
22 марта, 13:29
2023
Власти Башкирии назвали «страшной историей» родительские чаты
4 сентября 2023, 08:10
Что изменилось для жителей Башкирии с 1 сентября
1 сентября 2023, 10:58
Роспотребнадзор Башкирии показал нормы детских порций в школьных столовых
Об этом рассказала Регина Акмалова, начальник отдела внешних коммуникаций Управления Роспотребнадзора по РБ в прямом эфире на телеканале БСТ из ЦУР.
30 августа 2023, 11:01
«Расстреливать»: глава Башкирии отдал чиновникам поручения по школьному питанию
Высказался об этом глава Башкирии в ходе оперативного совещания.
7 августа 2023, 08:01
Власти Башкирии сделали заявление по питанию людей за счет бюджета
Власти утвердили совокупность рекомендаций по выбору спецорганизаций и определения поставщиков продуктов.
19 июля 2023, 05:48
В школьных столовых Уфы изменятся расценки на блюда
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление, утверждающее новые цены на питание в школьных столовых
26 июня 2023, 12:31
2022
Как будут кормить школьников Уфы в 2023/2024 году
5 сентября 2022, 12:33
2021
В школах и детсадах девяти районов Башкирии организуют халяльное питание
19 мая 2021, 07:10
Родители назвали пять основных проблем питания в школах Башкирии
5 апреля 2021, 06:14
Власти Башкирии заявили о снижении жалоб на школьное питание
5 апреля 2021, 06:06
«Подают еду, как свиньям». Жительница Башкирии пожаловалась на школьное питание
21 марта 2021, 04:47
Мэр Уфы поручил усилить работу по организации школьного питания
2 марта 2021, 03:19
«Сухие макароны и полсосиски». В Башкирии родители пожаловались на школьное питание
26 февраля 2021, 11:08
Глава Благоварского района Башкирии проверил школьное питание
24 февраля 2021, 09:10
Глава районной администрации Уфы проверил качество питания в школе
19 февраля 2021, 06:57
Спикер Курултая Башкирии предложил организовать «шведский стол» в школьных столовых
16 февраля 2021, 10:48
С начала 2021 года поступило 237 жалоб на школьное питание в Башкирии
15 февраля 2021, 09:49

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика