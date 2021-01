«Вопрос мы решили»: в Башкирии бесплатное горячее питание получают 223 тысячи ребят

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал Владимиру Путину о ситуации с организацией бесплатного питания для школьников младших классов в республике.

По словам Радия Хабирова, организация бесплатного горячего питания проходила непросто — в регионе более 2 тыс. школ, в том числе много малокомплектных сельских школ. — Это одно из самых добрых начинаний, на наш взгляд. Потому что до этого мы бесплатно кормили порядка 22 тысяч малышей. Сейчас кормим 223 тысячи детей. Глава республики подчеркнул, что к контролю школьного питания были привлечены родители учеников, а через электронный дневник можно организовать заказ тех или иных блюд. За 2 года доля башкирского мяса в общем объеме поставок увеличилась с 13% до 90%. — У нас есть единое меню с определённым разнообразием. Поэтому вопрос с горячим питанием мы решили. Тем не менее Радий Хабиров указал на необходимость ремонта школьных столовых и пищеблоков. — Мы сейчас находимся на марше. Потому что школьные столовые надо уже делать как кафе, чтобы дети туда приходили, кушали с комфортом и т. д. Это большой объем работы. Подчеркиваю, все-таки очень много у нас маленьких школ. Но в целом мы эту работу наладили, поскольку федеральные деньги, на самом деле, огромные пришли. И сейчас важно, чтобы они пошли впрок, как говорится. Напомним, с 1 сентября 2020 года в школах организовано бесплатное горячее питание. По итогам проверок в 18 школах были выявлены несоответствия требованиям нормативной документации. В частности, в семи школах республики хранили просроченные продукты на складе, а в Месягутово реализовывались котлеты из куриного фарша, срок годности которого вышел ещё в июле. В декабре в сибайской школе № 1 в обедах нашли червяков.

