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Выплаты

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Ноябрь
Хабиров подписал важный указ о выплатах
6 ноября, 15:07
Октябрь
В Башкирии заставили заплатить за выходные
30 октября, 05:22
СФР: доставка пенсий и пособий в ноябре в Башкирии
29 октября, 14:12
В Башкирии раздают ₽1,5 млн
18 октября, 14:51
Уфимцы получают пенсии умерших
17 октября, 11:21
Выплаты в Уфе выросли до ₽400000
14 октября, 11:21
В Башкирии продлили выплаты по ₽505000
8 октября, 19:26
Житель Башкирии почти 10 лет обворовывал Россию
3 октября, 12:23
Выплаты контрактникам увеличили в Башкирии
3 октября, 04:59
Сентябрь
Уфимцам раздают по ₽15000 — где забрать деньги
27 сентября, 11:10
Новая финансовая пирамида обманула уфимцев
26 сентября, 06:26
Август
В Башкирии поменяют правила призыва в армию
26 августа, 14:22
Роспотребнадзор Башкирии наказали за волокиту
19 августа, 05:11
Молочников и мясников Башкирии поддержат рублем
6 августа, 12:32
Кто и сколько получит за взрыв в Стерлитамаке
Очередное собрание с жильцами многоквартирного здания, где произошёл хлопок бытового газа, состоялось 31 июля — об этом сообщил мэр города Рустем Газизов.
1 августа, 10:43
Июль
Как получить ₽10 000 из маткапитала в Башкирии
29 июля, 07:30
Пенсию в Башкирии увеличат
26 июля, 11:40
По ₽150 000 раздают детям в Башкирии
Щедрые выплаты предусмотрели для школьников, сообщили в администрации главы региона.
19 июля, 13:55
Инвалиды Башкирии получат более ₽52 000
11 июля, 13:25
Госдума решила выплачивать «кэшбек» семьям
10 июля, 17:19

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