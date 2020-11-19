Администрация Уфы утвердила стоимость горячего питания в школах

Напомним, на качество питания в школах республики неоднократно поступали жалобы от родителей и учеников. Позже проверку обедов организовали депутаты Госсобрания Башкирии, отметив, что они организованы на довольно высоком уровне. С 9 по 30 ноября в республике запущено анонимное тестирование по качеству питания в начальных классах образовательных учреждений. Анкета состоит из семи вопросов.