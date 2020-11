Администрация Уфы утвердила стоимость горячего питания в школах

Мэрия Уфы утвердила цены на школьное питание. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Для учеников 1-4 классов стоимость завтра оценили в 54,34 рублей, обеды — в 54,34 рублей. Завтрак у 5-11 классов стоит не менее 60 рублей, а обед — не менее 70 рублей. На полдник одного школьника в день выделили 45 рублей. Из бюджета города в качестве доплат для организации пятиразового питания в школах-интернатах учеников 1-4 классов направлено по 185,66 рублей. Обучающимся 5-11 классов из семей, находящихся в социально опасном положении, городская казна выделила по 60 рублей на одноразовое питание. Отметим, что бесплатные обеды обеспечиваются за счет бюджета Башкирии в дни фактического посещения школы с 1 сентября учебного года. Напомним, на качество питания в школах республики неоднократно поступали жалобы от родителей и учеников. Позже проверку обедов организовали депутаты Госсобрания Башкирии, отметив, что они организованы на довольно высоком уровне. С 9 по 30 ноября в республике запущено анонимное тестирование по качеству питания в начальных классах образовательных учреждений. Анкета состоит из семи вопросов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter