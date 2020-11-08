В Башкирии в сентябре родилось больше всего детей в ПФО

Это самый высокий показатель рождаемости среди субъектов ПФО: следом за Башкирией идет Татарстан (родилось 3415 детей, на 323 меньше, чем за тот же период в 2019 г.), Самарская (родилось 2435 детей, на 174 больше, чем за тот же период в 2019 г.) и Нижегородская (родилось 2391, на 12 больше, чем за тот же период в 2019 г.) области.