В Башкирии в сентябре родилось больше всего детей в ПФО

В сентябре регион стал лидером по абсолютной рождаемости среди субъектов Приволжского федерального округа. Тем не менее общие темпы рождаемости в Башкирии в текущем году существенно ниже, чем в прошлом году.

По данным Росстата, в сентябре 2020 года в республике родилось 3850 детей, что на 539 больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Это самый высокий показатель рождаемости среди субъектов ПФО: следом за Башкирией идет Татарстан (родилось 3415 детей, на 323 меньше, чем за тот же период в 2019 г.), Самарская (родилось 2435 детей, на 174 больше, чем за тот же период в 2019 г.) и Нижегородская (родилось 2391, на 12 больше, чем за тот же период в 2019 г.) области. При этом по итогам статистики за январь–сентябрь текущего года общие темпы рождаемости в регионе снизились — родилось 30934 чел., что на 720 чел. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Напомним, по плану нацпроекта «Здравоохранение» к 2024 году в Башкирии должно проживать 4,1 млн человек, то есть регион должен вернуться к собственным показателям 20-летней давности. К началу 2020 года в регионе насчитывалось 4,037 млн человек, при это темпы рождаемости падают, молодежь уезжает из региона, младенческая смертность растет, а объем населения в Башкирии стабильно сокращается с 2016 года.

