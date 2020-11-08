В Башкирии выросла смертность и снизилась рождаемость

Напомним, по плану нацпроекта «Здравоохранение» к 2024 году в Башкирии должно проживать 4,1 млн человек, то есть регион должен вернуться к собственным показателям 20-летней давности. К началу 2020 года в регионе насчитывалось 4,037 млн человек, при это темпы рождаемости падают, молодежь уезжает из региона, младенческая смертность растет, а объем населения в Башкирии стабильно сокращается с 2016 года.