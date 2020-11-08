В Башкирии выросла смертность и снизилась рождаемость

В Башкирии выросла смертность и снизилась рождаемость

Вчера, 11:56ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Согласно статистике за первые девять месяцев текущего года в регионе вдвое выросла естественная убыль населения за счет роста смертности и снижения показателей рождаемости.

По данным Росстата, естественная убыль населения в Башкирии за январь–сентябрь 2020 года составила 10158 человек — почти вдвое больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (5229 чел.).

Данный показатель вырос за счет роста смертности — за девять месяцев текущего года умерло 41092 чел. (на 4209 чел. больше, чем за аналогичный период прошлого года), а также из-за снижения темпов рождаемости — родилось 30934 чел. (на 720 чел. меньше, чем за аналогичный период прошлого года).

При этом за сентябрь, по данным статистики, от Covid-19 умерло лишь трое человек. Еще в одном летальном исходе коронавирус был отнесен к прочим важным состояниям, но не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.

Среди субъектов ПФО наибольшая убыль населения по итогам 9 месяцев года зафиксирована в Нижегородской (17205 чел.), Самарской (14112 чел.) и Саратовской (13028 чел.) областях. В целом в России население за 9 месяцев года сократилось на 387 тыс. человек, что на 150 тысяч больше, чем в прошлом году.

Напомним, по плану нацпроекта «Здравоохранение» к 2024 году в Башкирии должно проживать 4,1 млн человек, то есть регион должен вернуться к собственным показателям 20-летней давности. К началу 2020 года в регионе насчитывалось 4,037 млн человек, при это темпы рождаемости падают, молодежь уезжает из региона, младенческая смертность растет, а объем населения в Башкирии стабильно сокращается с 2016 года.

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