В Башкирии снова вырос показатель младенческой смертности

В пресс-службе минздрава со слов министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина сообщили, что за последние 11 месяцев 2019 года в республике вырос на 18 процентов показатель младенческой смертности. В настоящий момент он составляет 5,9 промилле.

Статистика также показала, отметил в своем докладе министр здравоохранения Максим Забелин, что на 34 процента увеличилось количество летальных случаев на дому. В структуре младенческой смертности 20 процентов составляют летальные случаи из-за придавливания во сне или во время кормления.

По данным Забелина, есть в Башкирии и районы, где не умер ни один младенец – это Агидель, Чекмагушевский, Белокатайский, Куюргазинский, Бакалинский, Караидельский районы.

В то же время сообщается, что в феврале наблюдается улучшение положения с младенческой смертностью. Последние данные показали, что он составил 4,7 промилле.