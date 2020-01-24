В Башкирии снова вырос показатель младенческой смертности
Радий Хабиров в то же время сообщил, что этот год Башкирия «начала хорошо».
В пресс-службе минздрава со слов министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина сообщили, что за последние 11 месяцев 2019 года в республике вырос на 18 процентов показатель младенческой смертности. В настоящий момент он составляет 5,9 промилле.
Статистика также показала, отметил в своем докладе министр здравоохранения Максим Забелин, что на 34 процента увеличилось количество летальных случаев на дому. В структуре младенческой смертности 20 процентов составляют летальные случаи из-за придавливания во сне или во время кормления.
По данным Забелина, есть в Башкирии и районы, где не умер ни один младенец – это Агидель, Чекмагушевский, Белокатайский, Куюргазинский, Бакалинский, Караидельский районы.
В то же время сообщается, что в феврале наблюдается улучшение положения с младенческой смертностью. Последние данные показали, что он составил 4,7 промилле.
Радий Хабиров, который присутствовал при прочтении министром доклада подметил, что год начался хорошо и нужно держать эту планку. Он признал, что смертность среди младенцев – единственный показатель,в котором не добились существенного успеха.