Доход трех самых богатых депутатов Уфы – больше полумиллиарда рублей

Депутаты городского совета Уфы отчитались о доходах за 2017 год.

Самую большую сумму задекларировал депутат от «Единой России» и генеральный директор ООО Инвестиционно-строительная компания «Агидель-Инвест Строй» Филюс Ишбулатов. Он отчитался о доходах в сумме 213,8 миллиона рублей.

В собственности депутата земельный участок, жилой дом, 9 квартир (в одной из них доля), гаражный бокс, 2 машиноместа и 31 нежилое помещение в полной или долевой собственности. Передвигается депутат Ишбулатов на автомобиле Lexus LX 570.

Супруга депутата заработала 2,1 миллиона рублей, у нее 5 нежилых помещений в собственности. У нее также есть авто той же марки другой модели.

Филюс Ишбулатов Фото: gorsovet-ufa.ru

На втором месте по уровню доходов депутат и инвестор Артур Хазигалеев. В 2017 году он заработал 171,5 миллиона рублей. В собственности депутата квартира, машиноместо в России и еще одна квартира в Турции в пользовании. Судя по декларации, депутат Хазигалеев любит активный отдых: ему принадлежат мотовездеход CAN-AM OUTLANDER MAX 800-HO, БРП ИНК; квадроцикл «Scorpion» 125cc; лодка Quicksilver-635; прицеп 82980С.

Супруга депутата Хазигалеева заработала 940,4 тысячи рублей. Она владеет двумя автомобилями BMW, водным мотоциклом, прицепом и 57 садовыми земельными участками. Также у нее есть квартира в собственности и еще одной квартирой она пользуется.

Артур Хазигалеев Фото: gorsovet-ufa.ru

«Бронза» по уровню доходов за 2017 год достается депутату-единороссу и директору ООО «Управление предприятием, финансами и бизнесом» Андрею Носкову. Он задекларировал доход в сумме 147,8 миллиона рублей. Депутату принадлежат 4 автомобиля, в том числе, 2 Lexus, ЛУАЗик и 412-й «Москвич», мотовездеход, моторная лодка и 5 прицепов. Также в собственности депутата 27 земельных участков в Черногории в полной или частичной (1/2) собственности, 4 жилых дома также в Черногории в полной и частичной собственности, 5 квартир в России, 23 парковочных места, 54 нежилых помещения.

Супруга депутата Носкова заработала 48,7 тысячи рублей. У нее в собственности 2 земельных участка, 2 жилых дома, 2 квартиры и 2 автомобиля – Toyota и Lexus.

Андрей Носков Фото: gorsovet-ufa.ru

Доход первых трех самых состоятельных депутатов горсовета Уфы превышает полмиллиарда рублей.

Самым крупным землевладельцем среди депутатов в Уфе является депутат от ЛДПР и генеральный директор АО «Уфимское городское агентство ипотечного кредитования» Кирилл Бадиков. Его доход по сравнению с некоторыми коллегами составил весьма скромную сумму – 29,3 миллиона рублей. Зато у него помимо трех автомобилей и водного катера в собственности наибольшее количество среди коллег земельных участков – 46.

Также депутат Бадиков владеет 32 жилыми домами, 20 нежилыми сооружениями.

Супруга депутата Бадикова среди супругов других депутатов имеет самый крупный доход: 74,1 миллиона рублей. Также она является крупным землевладельцем: в ее собственности более 300 земельных участков (один из них – долевая собственность), 23 нежилых помещения, квартира.

Кирилл Бадиков Фото: gorsovet-ufa.ru

Наименьшую сумму годового дохода задекларировал депутат-коммунист и коммерческий директор ООО «Лаворс М» Анатолий Горячев – 210 тысяч рублей.

Анатолий Горячев Фото: gorsovet-ufa.ru

Председатель горсовета, депутат-единоросс и директор ООО «Энергоинжиниринг» Валерий Трофимов отчитался о доходах в сумме 1,1 миллиона рублей. Его супруга заработала 49,9 тысячи рублей.

Валерий Трофимов Фото: gorsovet-ufa.ru