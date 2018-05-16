Главный следователь Башкирии заработал 3 миллиона рублей

Юрий Русанов, заместитель руководителя и исполняющий обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Башкирии заработал в 2017 году 3,1 миллиона рублей. Супруга главного следователя Башкирии внесла в общую семейную копилку чуть меньше – 0,9 миллиона рублей.

В собственности Юрия Русанова два земельных участка площадью 600 и 370 квадратных метров, а также квартира в 70,3 «квадрата». Еще одной квартирой площадью 96,3 метра он владеет в равных долях с другими членами семьи – супругой и двумя несовершеннолетними детьми.

В пользовании семьи также есть квартира площадью 88,1 метра.

В собственности главы управления автомобиль Toyota.

Заместитель Русанова Руслан Султанов заработал в прошлом году в два раза больше своего шефа – 6,2 миллиона рублей. Разница в доходах, как нам пояснили, произошла за счет продажи имущества.

Супруга Руслана Султанова заработала 1,9 миллиона рублей.

В собственности заместителя земельный участок площадью 1650 метров,

Нежилое помещение 48 метров и жилой дом 123 метра.

Проживает семья заместителя с несовершеннолетним ребенком в квартире, оформленной в собственность ребенка. Площадь квартиры 87,1 «квадрата».