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Доходы

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2024
Каждый третий уфимец — нищий
6 ноября, 08:49
Ипотека в Башкирии скоро обвалится
1 ноября, 14:27
Налоги до 1% снижают в Башкирии
30 октября, 07:01
Бюджет Башкирии останется «минусовым»
25 октября, 09:52
Уфимцы себя не ценят
10 октября, 08:27
Бюджет Башкирии на ₽5,5 млрд пополнят налогами
8 октября, 06:31
Башкирия потеряет ₽378 млн на IT
7 октября, 08:00
Радий Хабиров переписывает указы Рахимова
30 сентября, 05:30
Почему долги растут?
14 августа, 08:09
Выборы в Башкирии: кто есть кто
6 августа, 20:09
В Уфе ищут учителя за ₽220 000
22 июля, 10:00
Два города Башкирии попали в топ-100 по зарплатам
8 июля, 08:04
Кто в Уфе зарабатывает ₽160 тысяч
30 июня, 09:09
Жителям Башкирии выдадут по 13 340 рублей
21 мая, 14:54
Разница в доходах жителей городов и сел Башкирии — уже ₽10000
21 мая, 05:36
В Башкирии после зимы стало меньше безработных
Премьер-министр Башкирии рассказал о том, что за последние пять лет уровень безработицы упал почти в два раза. Показатель упал с 4,4% до 2,3%, заявил Андрей Назаров.
4 апреля, 15:07
В Башкирии более 400 тысяч человек получают ниже прожиточного минимума
22 февраля, 14:05
Татарстан обошел Башкортостан по качеству жизни
12 февраля, 05:36
2023
Деревенщина и пенсионеры. Чиновники объяснили низкие доходы граждан в Башкирии
При этом жители Башкирии больше вкладываются в рост ВРП и промышленности.
24 ноября 2023, 03:20
Социальный контракт для малоимущих в Уфе в 2024 году
4 октября 2023, 16:26

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