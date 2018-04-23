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Рустэм Хамитов заработал в 2017 году 7 миллионов рублей
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыЧП в школе
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Рустэм Хамитов заработал в 2017 году 7 миллионов рублей

Сегодня, 17:47ПолитикаМарат ГареевФото: mkset.ru
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