Новый заместитель мэра Уфы появится ради командировок

Это не совсем новая ставка: в настоящее время есть начальник управления транспорта и связи. Теперь он станет еще и заместителем сити-менеджера.

- Изменения вызваны необходимостью равномерного перераспределения функциональных обязанностей между заместителями главы администрации, представление интересов города во взаимодействии с органами государственной власти Башкирии и России. Помимо этого, при командировках в Минтранс России требуется, должность не ниже заместителя главы администрации, – объяснил заместитель главы администрации Уфа по кадрам Рустем Газизов.