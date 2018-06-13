В гардеробе Элвина Грея появилась толстовка от мэра Уфы Ирека Ялалова

Накануне, 12 июня, на площади Ленина в Уфе прошел масштабный бесплатный концерт любимца публики – эстрадного певца Радика Юльякшина, выступающего по псевдонимом Элвин Грей.

Напомним, столица Башкирии отмечала вчера сразу три праздника: День России, 264-ю годовщину со дня рождения Салавата Юлаева и 444-ю годовщину основания крепости Уфа, почитаемую как День города.

В течение всего дня и до позднего вечера на главной праздничной площадке – площади имени Ленина выступали творческие коллективы и исполнители. А под вечер хедлайнером праздничного концерта стал Элвин Грея, который, кстати, является коренным уфимцем.

На сцену вышел глава города Ирек Ялалов, который поздравил уфимцев с праздничными датами и подарил певцу Благодарственное письмо Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан и толстовку с легендарными «тремя шурупами», которые на башкирском языке означают название башкирской столицы.

- Нашу родину, наш Башкортостан и наш город прославляют наши земляки. Элвин Грей – это молодой человек, который работает и творит, любит свой город и своим творчеством прославляет нашу столицу, - отметил Ирек Ялалов.