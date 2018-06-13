В гардеробе Элвина Грея появилась толстовка от мэра Уфы Ирека Ялалова
Глава столичной администрации Ирек Ялалов вручил артисту «фирменный» подарок на праздничной сцене в День города.
Накануне, 12 июня, на площади Ленина в Уфе прошел масштабный бесплатный концерт любимца публики – эстрадного певца Радика Юльякшина, выступающего по псевдонимом Элвин Грей.
Напомним, столица Башкирии отмечала вчера сразу три праздника: День России, 264-ю годовщину со дня рождения Салавата Юлаева и 444-ю годовщину основания крепости Уфа, почитаемую как День города.
В течение всего дня и до позднего вечера на главной праздничной площадке – площади имени Ленина выступали творческие коллективы и исполнители. А под вечер хедлайнером праздничного концерта стал Элвин Грея, который, кстати, является коренным уфимцем.
На сцену вышел глава города Ирек Ялалов, который поздравил уфимцев с праздничными датами и подарил певцу Благодарственное письмо Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан и толстовку с легендарными «тремя шурупами», которые на башкирском языке означают название башкирской столицы.
- Нашу родину, наш Башкортостан и наш город прославляют наши земляки. Элвин Грей – это молодой человек, который работает и творит, любит свой город и своим творчеством прославляет нашу столицу, - отметил Ирек Ялалов.
Завершился концерт праздничным фейерверком.