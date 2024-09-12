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Ирек Ялалов

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2024
Попавшая под санкции учительница из Башкирии сохранила свой пост
12 сентября, 17:48
2023
Глава района Башкирии досрочно покинул должность
Отставку Олега Голов с должности главы администрации Благовещегского района республики подтвердили в пресс-службе муниципалитета
4 октября 2023, 06:58
Названо имя потенциального преемника Ялалова на посту сенатора от Башкирии в Совфеде
Кандидатуру Олега Голова выдвинула фракция партии «Единая Россия».
3 октября 2023, 07:52
2021
Депутат Горсовета раскритиковал работу экс-мэра Уфы Ирека Ялалова
12 января 2021, 03:21
2019
Ирек Ялалов в Совете Федерации за год увеличил свой доход почти на 2 млн
15 апреля 2019, 09:18
Экс-мэр Уфы Ирек Ялалов дает показания в суде по делу бывшего вице-мэра
Бывший глава администрации Уфы, ныне член Совета Федерации РФ Ирек Ялалов появился в суде со своим адвокатом.
18 марта 2019, 05:47
«Я никогда не хитрю, это мое кредо»: По делу Филиппова допросили двух вице-мэров Уфы
Показания дали Салават Хусаинов и Илгиз Насыртдинов.
4 марта 2019, 17:47
2018
Ирек Ялалов пообещал помочь многодетной матери получить жилье
1 декабря 2018, 09:00
Стало известно, кто получит мандат Ирека Ялалова
Место достанется редактору газеты «Уфимские ведомости».
26 октября 2018, 11:30
Ирек Ялалов в последний рабочий день на посту мэра рассказал о своем страшном сне
13 октября 2018, 11:02
Мнение: Отставка главы Башкирии может быть результатом войны Хамитова и Ялалова
11 октября 2018, 17:29
Ирек Ялалов получил удостоверение члена Совета Федерациии от Башкирии
3 октября 2018, 08:49
Мэрия Уфы проводила Ирека Ялалова неофициальным гимном города
28 сентября 2018, 17:18
Ирек Ялалов о своём уходе: Сегодня утром проснулся - будто заново родился
27 сентября 2018, 05:57
Депутаты горсовета поддержали мэра Уфы в его желании уйти с поста досрочно
27 сентября 2018, 05:50
Ирек Ялалов о недостатке мест для захоронений: Придется хоронить всех стоя?
25 сентября 2018, 05:30
В Уфе стартовал Международный форум Международной ассамблеи столиц и крупных городов
21 сентября 2018, 08:50
Ирек Ялалов: В Уфе нужно построить еще десять мостов
18 сентября 2018, 04:15
Ирек Ялалов: Уфимская набережная будет одной из лучших в России
18 сентября 2018, 03:47
Инсайдер предсказал скорый уход с должности мэра Уфы - СМИ
16 сентября 2018, 06:10

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