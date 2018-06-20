Ирек Ялалов: На улучшение внешнего вида Уфы за 2 года ушло почти 8 млрд

Сегодня глава администрации Уфы Ирек Ялалов на оперативном совещании в мэрии сообщил о масштабах работы по улучшению внешнего облика города. Общая сумма денежных средств, выделенная на эти цели по всем направлениям из федерального, республиканского, городского бюджетов и самими горожанами, составила 7 млрд 961 млн рублей.

Эта цифра складывается так. На реконструкцию дорог и улиц в 2018 году планируется выделить 1 млрд 445 млн руб ( в 2017 было - 1 млрд 625 млн руб), на программу "Уфимские дворики" - в этом году более 169 млн руб (в 2017 - 242 млн руб), на проект "Городская среда" - в 2018 году более 330 млн руб (в 2017 - 279 млн руб).

- Развивается программа поддержки местных инициатив, за два года по этой программе выделено 22 млн руб, - сказал Ирек Ялалов, - в том числе и самими горожанами.

Также в общую сумму вошли деньги, затраченные на капитальный ремонт многоквартирных домов.

- В 2018 году будет отремонтировано 549 домов на сумму в 2,53 млрд руб, - сказал Ирек Ялалов. - В прошлом году отремонтировали 420 домов на сумму в 1,318 млрд руб.