Рустэм Хамитов вошел в топ-20 медийных губернаторов

По результатам наблюдения медиаактивности глав регионов России глава Башкирии Рустэм Хамитов в июне текущего года занял 17 место, переместившись за месяц на пять ступеней вниз. Данные приводит компания «Медиалогия».

Из наших соседей по Приволжскому федеральному округу (ПФО) в топ-20 медийных политических региональных персон вошли, в частности, глава Самарской области Дмитрий Азаров (4 место, перемещение +0), глава Татарии Рустам Минниханов (8 место, перемещение +0), руководитель Ульяновской области Сергей Морозов (11 место, перемещение +0), руководитель Нижегородской области Глеб Никитин (13 место, перемещение +1).

Традиционный лидер в медийном рейтинге - мэр Москвы Сергей Собянин (2 место, перемещение -1) уступил главе Чечни Рамзану Кадырову (соответственно, 1 место, перемещение +1).

Этому способствовала, в частности, встреча Рамзана Ахматовича с Владимиром Владимировичем, а также реакция Кадырова на песню Семена Слепакова (первую), посвященную футболу, в которой тот предложил Рамзану Кадырову возглавить тренерский штаб сборной России. Оба эти события живо обсуждались в медиапространстве.