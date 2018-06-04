Рустэм Хамитов набрал больше всех голосов на праймериз в своем округе

- Глава республики Рустэм Хамитов, участвовавший в предварительном голосовании по 5 избирательному округу, набрал наибольшее количество голосов в своем округе, - сообщили в пресс-службе Башкирского отделения «Единой России». - Предварительные итоги будут утверждены оргкомитетом 5 июня и направлены на согласование в Генсовет Партии. Явка избирателей составила 13,4%.

Впервые в праймериз можно было голосовать электронно, в республике этим правом воспользовались почти 15 тысяч человек, сообщили в пресс-службе партии.

- После подсчета результатов рейтингового голосования список кандидатов в депутаты от партии «Единая Россия» по единому избирательному округу и одномандатным избирательным округам должен быть утвержден президиумом Генерального совета Партии, - сказал секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Госсобрания республики Константин Толкачев.

- Эти кандидаты будут выдвинуты конференцией регионального отделения. Общее количество кандидатов в депутаты Государственного Собрания — Курултая РБ от партии «Единая Россия» не превысит 223 человека, - добавил Константин Толкачев.