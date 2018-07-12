Рустэм Хамитов в июне потерял позицию в медиарейтинге губернаторов

Независимая исследовательская компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за июнь 2018 года. По результатам рейтинга глава Башкирии Рустэм Хамитов занял 4 место в Приволжском федеральном округе, спустившись на одну позицию по сравнению с маем.

В ПФО в июне 2018 года лидерами медиарейтинга стали президент Татарстана Рустам Минниханов, врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин и врио главы Самарской области Дмитрий Азаров.

О Рустэме Хамитове СМИ писали 4 498 раз, он какое-то время находился в отпуске, видимо, именно с этим и связано снижение числа публикаций о его деятельности.