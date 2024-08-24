Медиалогия

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2024
Хабиров попал в топ-15 глав регионов
24 августа, 04:54
Мэр Уфы вкатился в топ-3 на электросамокате
18 августа, 09:55
Хабиров ворвался в топ губернаторов
25 июня, 11:05
Радий Хабиров стал лучшим
6 июня, 19:53
2018
Рустэм Хамитов занял 4 место в медиа-рейтинге глав регионов ПФО
9 августа 2018, 05:59
Рустэм Хамитов вошел в топ-20 медийных губернаторов
16 июля 2018, 12:53
Уфимский сити-менеджер Ялалов занял первое место в медиа-рейтинге ПФО
15 июня 2018, 10:46
2017
Рустэм Хамитов поднялся на 15 позиций в ЖКХ-рейтинге губернаторов
28 апреля 2017, 08:09

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