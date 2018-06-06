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Рустэм Хамитов занял третье место в медиа-рейтинге глав регионов ПФО
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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Рустэм Хамитов занял третье место в медиа-рейтинге глав регионов ПФО

Сегодня, 10:01ПолитикаМарат ГареевФото: mkset.ru
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