Глава Уфы Ирек Ялалов занял 3 место в медиа-рейтинге мэров ПФО

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов занял 3 строчку в медиа-рейтинге «Медиалогии», подготовленном по результатам исследования медиа-активностей в июне 2018 года. Его медиа-индекс 12558.

На строчку выше оказался глава Казани Ильсур Метшин с незначительным опережением – медиа-индекс 12787. На первом месте глава Нижнего Новгорода Владимир Панов с медиа-индексом 13559.

Председатель уфимского горсовета Валерий Трофимов на 17 месте с рейтингов 383.

При расчете индекса медиа-активности главы Уфы учитывались, в частности, его высказывания на традиционных вторничных оперативных совещаниях, которые касались пожаров на объектах культурного наследия, просьба не торопиться с выводами о причинах пожара.

Также на позицию в рейтинге повлияло то, что Ялалов высказался о том, что вырубка старых деревьев помогла избежать серьезных последствий ураганов, а также критические высказывания градоначальника на тему гаражей на вверенной уфимской территории.

Последнее место в рейтинге у исполняющей обязанности главы администрации Нижнего Новгорода Натальи Казачковой, которая в июньской «медийке» практически не засветилась: рейтинг 62.

При составлении рейтинга медиа-активности персон анализируется база из более чем 45 тысяч источников: телевидение, радио, газеты, интернет-СМИ, информационные агентства.

Медиа-индекс – показатель качества информационного поля, формируемого вокруг персоны. Чем больше индекс, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в медиа-поле.