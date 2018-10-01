Башкирия вошла в топ-10 регионов России по реализации первых «майских» указов Путина

Компания «Медиалогия» составила медиа-рейтинг регионов России, в который включила регионы, ранжированные по выполнению еще первых «майских» указов, подписанных Владимиром Путиным в 2012 году.

Так вот, по реализации этих указов в сфере государственного управления, Башкирия оказалась на 4 месте. Из десятки самых медийных в этой теме регионов из Приволжского федерального округа (ПФО) только два региона – Башкирия и Татария, соседи на третьем месте.