Башкирия вошла в топ-10 регионов России по реализации первых «майских» указов Путина
Сегодня, 09:43ПолитикаМарат ГареевФото: mkset.ru
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В медиа-рейтинг по теме «ЖКХ» республика не вошла.
Компания «Медиалогия» составила медиа-рейтинг регионов России, в который включила регионы, ранжированные по выполнению еще первых «майских» указов, подписанных Владимиром Путиным в 2012 году.
Так вот, по реализации этих указов в сфере государственного управления, Башкирия оказалась на 4 месте. Из десятки самых медийных в этой теме регионов из Приволжского федерального округа (ПФО) только два региона – Башкирия и Татария, соседи на третьем месте.
Есть еще один медиарейтинг, тоже касательно выполнения первых «майских» указов, только уже в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Башкирии в топ-10 в этой медиа-теме нет. Соседская Татария на 5 месте.
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