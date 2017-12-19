Дело экс-вице-мэра Уфы Филиппова: Свидетель заявил о давлении следствия
Сегодня, 19 декабря, на очередных слушаниях по делу бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова один из основных свидетелей Евгений Ивушкин заявил о давлении со стороны следствия.
Дело, по его словам, происходило в январе этого года в ИК-16 города Салават. Тогда нужно было провести опознание. По словам Ивушкина, следователь разложил перед ним фотографии, указал на одну из них и сказал, что "этот человек плохой, на него надо показать". Как позже выяснилось, это был Александр Филиппов.
На вопрос судьи, почему он это сделал, Ивушкин сказал:
- Ну вы же понимаете, в каком положении я нахожусь. Мне еще до 2025 года сидеть, всякое может произойти.
Напомним, Ивушкин был осужден по статье 131 УК РФ (Изнасилование).
Представитель гособвинения заявил ходатайство о вызове следователя. Защита была против. Однако суд удовлетворил ходатайство. Подробности читайте сегодня в репортаже Медиакорсети.