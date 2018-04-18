Бывший первый вице-мэр Уфы Филиппов выступил в суде с последним словом

Сегодня, 17 апреля, в Уфимском районном суде продолжились судебные слушания по делу об уклонении от налогов в крупном размере бывшего первого вице-мэра Уфы Александра Филиппова.

Подсудимый выступил с последним словом, в котором вновь заявил, что не считает себя виновным в преступлении, в котором его обвиняют.

- Постараюсь быть кратким. Я считаю, что в ходе следствия моя невиновность была полностью доказана материалами дела,- сказал подсудимый.

Александр Филиппов напомнил, что прошел проверку на полиграфе, который подтвердил правдивость его слов. Проверка его банковских счетов также подтвердила, что вменяемые ему суммы незаконного дохода ему не поступали.

К тому же один из свидетелей, Насыров, в суде отказался от своих прежних показаний, а второй свидетель, Смышляев, по мнению подсудимого, явно оговорил его из-за личной неприязни.

Александр Филиппов также напомнил, что сроки давности по его делу истекли.

- Если посчитать средства, потраченные за все это время на работу следствия и суда, то они уже превысили сумму, укрывательство которой вменили в вину, - уверенно заявил Филиппов.

Он подчеркнул, что, по его мнению, данное уголовное дело появилось для того, чтобы оказать на него давление, поскольку на тот момент он занимал ответственную высокую должность в администрации города. По словам Александра Филиппова, для него очень важна морально-этическая сторона дела и возможность подтвердить свою достойную репутацию.

- Прошу суд вынести мне оправдательный приговор, - заключил подсудимый.

После этого судья объявила перерыв, необходимый для вынесения приговора по делу, до 24 апреля. Напоследок Александр Филиппов обратился к представителям СМИ с просьбой внимательно отнестись к подготовке материалов и не перевирать его слова.

Напомним, по данным следствия, в 2011 году, когда Александр Филиппов занимался строительным бизнесом, он «разработал и осуществил» схему продажи фирмы «Автореал». Тогда, по версии следствия, компания была переоформлена на фиктивного собственника Евгения Ивушкина, который в интересах Филиппова продал «Автореал» владельцу сети магазинов «Таганка» Андрею Смышляеву за 30 миллионов рублей. При этом налог в размере 3,7 млн руб от этой сделки в доход государства не поступил.

На одном из предыдущих заседаний один из свидетелей обвинения Рустэм Насыров сообщил, что бенефициаром этой сделки был он, а не Филиппов. Был также допрошен по скайпу из Италии тот самый предприниматель Андрей Смышляев, который, по сути, является главным свидетелем обвинения против Александра Филиппова. Он настаивал, что бенефициаром сделки по продаже фирмы «Автореал» является именно Александр Филиппов.

Смышляев представил свою версию событий. По его словам, несмотря на то, что договор о приобретении фирмы «Автореал» был заключен с Ивушкиным, фактическим владельцем компании на момент ее продажи оставался Александр Филиппов, которому Смышляев, по его собственному признанию, передал вексель, выписанный его компанией «Ритекс».

Почему вексель в дальнейшем был обеспечен средствами компании «Таганка», Смышляев объяснить не смог.

Александр Филиппов в своих показаниях постарался доказать, что Смышляев оговаривает его.

Прокурор попросил для Филиппова наказание в виде крупного штрафа, но затем сообщил, что срок давности по делу истек.

Необходимо пояснить, что истечение срока давности не является реабилитирующим фактором. В этой связи обычно приговор звучит так: "Признать виновным, назначить наказание и в связи с истечением срока давности освободить от исполнения наказания". Другими словами, какой бы срок не прошел, факт того, что человек виновен - будет установлен и записан в приговор, если так решил суд.