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Бывший первый вице-мэр Уфы Филиппов выступил в суде с последним словом
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Бывший первый вице-мэр Уфы Филиппов выступил в суде с последним словом

Сегодня, 10:04ОбществоТатьяна МайороваФото: Наталья Якунина/ Mkset.ru
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