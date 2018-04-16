Обвинение попросило для экс вице-мэра Уфы наказание в виде крупного штрафа

Представитель гособвинения изложил суть обвинения и попросил признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, уплаты скрытой от государства суммы налогов в размере 3 млн 788 тысяч рублей.

Александр Филиппов заявил, что категорически не согласен с обвинением, поскольку ни одно доказательство не является правдивым и убедительным. К тому же, один из важных свидетелей по делу Насыров отказался в суде от своих показаний. А сам Филиппов прошел проверку на детекторе лжи, который подтвердил его правдивость.

Напомним, по данным следствия, в 2011 году, когда Александр Филиппов занимался строительным бизнесом, он «разработал и осуществил» схему продажи фирмы «Автореал». Тогда, по версии следствия, компания была переоформлена на фиктивного собственника Евгения Ивушкина, который в интересах Филиппова продал «Автореал» владельцу сети магазинов «Таганка» Андрею Смышляеву за 30 миллионов рублей.

При этом налог в размере 3,7 млн руб от этой сделки в доход государства не поступил. На одном из предыдущих заседаний один из свидетелей обвинения Рустэм Насыров сообщил, что бенефициаром этой сделки был он, а не Филиппов. В прошлый раз 2 апреля был допрошен по скайпу из Италии тот самый предприниматель Андрей Смышляев, который, по сути, является главным свидетелем обвинения против Александра Филиппова.

Он настаивал, что бенефициаром сделки по продаже фирмы «Автореал» является именно Александр Филиппов. Смышляев представил свою версию событий. По его словам, несмотря на то, что договор о приобретении фирмы «Автореал» был заключен с Ивушкиным, фактическим владельцем компании на момент ее продажи оставался Александр Филиппов, которому Смышляев, по его собственному признанию, передал вексель, выписанный его компанией «Ритекс». Почему вексель в дальнейшем был обеспечен средствами компании «Таганка», Смышляв объяснить не смог. Александр Филиппов в своих показаниях постарался доказать, что Смышляев оговаривает его. Судебное разбирательстао продолжается.

Напомним, адвокат Александра Филиппова заявила, что по преступлению, которое вменяется ее подзащитному, срок давности истек еще в 2014 году. Защитник привела еще целый ряд нарушений, допущенных следствием и охарактеризовала Александа Филиппова с самой лучшей стороны.