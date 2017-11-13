В деле бывшего вице-мэра Уфы появился лжесвидетель

Бывший заместитель директора ООО «Энергогазстрой», директором которого являлась сестра Филиппова, в суде заявил, что в ходе следствия дал ложные показания.

Сегодня, 13 ноября, в Уфимском районном суде Башкирии состоялись очередные слушания по уголовному делу бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова. Напомним, что его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч. 1 ст. 198 УК РФ). Сегодня заслушали показания свидетелей. Первым вызвали бывшего директора ООО «Энергогазстрой» Рустэма Насырова (компания принадлежит сестре Александра Филиппова Елене Горской).

Рустэм Насыров в суде изменил показания, данные на допросе у следователя.

Фото: Наталья Якунина

- Что вы можете рассказать по существу дела, - обратился гособвинитель к свидетелю. Господин Насыров начал свой рассказ с того, что с Александром Филипповым его познакомил в 2010 некто Линар Арсланов. В то время Александр Филиппов работал главным инженером в компании своей сестры «Энергогазстрой». - Арсланов порекомендовал Филиппову обратиться ко мне за консультацией по поводу задолженности перед ООО «Энергогазстрой» ряда фирм Уфы. Так как в силу моего профессионального опыта, я в свое время возглавлял подразделений по возврату задолженности в банке «Уралсиб».

Здесь его прервала судья Анна Вольцова:

- Вы читаете, что ли? - Да, я читаю,- ответил Насыров.

- Вы не помните, что ли какие вы показания давали? - спросила судья. -

Я помню, но их много, - сказал Насыров. - Все-таки это серьезный вопрос. Я боюсь сбиться.

- Говорите, как есть, - потребовала судья. - Читать не нужно.

Судья Анна Вольцова Фото: Наталья Якунина

Далее Насыров рассказал о том, что через некоторое время (в 2011 году) Филиппов, который фактически руководил компанией, пригласил его на должность заместителя директора. С тех пор господин Насыров стал курировать юридические вопросы компании. За эти услуги Филиппов пообещал Насырову «хорошую зарплату».

Во время общения с Филипповым и Арслановым свидетель узнал, что у них есть в собственности фирма ООО «Автореал». На эту компанию был оформлен «достаточно большой» земельный участок на проспекте Салавата Юлаева. Этот участок площадью 7 тыс кв. м. предназначался для строительства объектов коммерческой недвижимости.

Прокурор Фото: Наталья Якунина

В 2011 году фирма из Сургута обратилась в «Автореал», чтобы выступить в качестве инвестора строительства автоцентра. Но этим планам не суждено было сбыться.

- В силу каких-то причин фирма из Сургута не смогла это сделать, объект не строился, а арендная плата, которая была достаточно высока, продолжала накапливаться, - сказал Насыров. - Тогда во время оперативок в «Энергогазстрой» я услышал, что Арсланов и Филиппов готовы продать фирму за минимальную стоимость 10 тыс руб с тем, чтобы новый владелец взял на себя уплату арендных платежей.

В этот момент у Насырова родился свой план. Обладая информацией о том, что цена данного земельного участка составляла порядка 30 млн руб, он решил рискнуть и «взять контору на себя».

Поэтому решено было заключить сделку. При этом его хороший друг нашел риэлторов, которые согласились поискать покупателей. И нашли.

- Я не хотел оформлять участок лично на себя, потому что в то время был индивидуальным предпринимателем и опасался, что могут возникнуть какие-либо проблемы с бизнесом, а также хотел оптимизировать налогообложение, - сказал он. Поэтому он обратился к своему знакомому Султанову, чтобы тот поискал ему номинального владельца фирмы. Султанов согласился и через какое-то время рассказал о том, что нашел Ивушкина. Султанов помог оформить лицевой счет и все другие юридические моменты.

После того, как все юридические моменты были решены, произошла сделка между Филипповым и Ивушкиным.

Так, Ивушкин стал владельцем компании «Автореал». При этом 10 тыс руб за компанию Филиппову заплатил Насыров. А уже практически через месяц была оформлена уже другая сделка: Ивушкин продал эту компанию за 29 млн руб Алексею Смышляеву, владельцу «Таганки» (центр по продаже автомобильных шин).

Примечательно, что сам Насыров с Ивушкиным лично знаком не был и никогда с ним не виделся.

- Я ушел с обидой и на Горскую, и на Филиппова. Потом, когда в 2015 году вдруг возникло дело о неуплате налогов, мне стали задавать вопросы правоохранительные органы. Я решил выбрать такую позицию для защиты себя и заодно для того, чтобы повлиять на Филиппова. Я решил дать такие показания, будто он был владельцем и получил выгоду от этой сделки. Через друзей Филиппова я передал ему, что или он вернет мне деньги, или я дам неправильные показания, - сказал Насыров.

Таким образом, как следует из слов свидетеля, выгоду от продажи компании «Автореал» получил он (Насыров), а не Филиппов. Однако, когда Насыров узнал о том, что в отношении Филиппова возбуждено уголовное дело, то решил дать ложные показания: он рассказал следователю о том, что фактически все деньги получил бывший вице-мэр.

Александр Филиппов Фото: Наталья Якунина

- Когда Филиппов стал работать в администрации города, дела в «Энергогазстрой» пошли плохо. Я в мае 2012 года оттуда уволился, причем с конфликтом с Горской, - рассказал свидетель. - Мне было обещано за работу по возврату задолженности 5 млн руб. Когда я увольнялся, Горская мне денег так и не выплатила, а Филиппов самоустранился.

Когда же Насыров узнал, что это дело «дошло до суда» решил дать признательные показания, а также сразу оплатил налог в размере 3,7 млн руб, а также пени – 2,19 млн руб.

- Я был уверен, что это дело перспектив не имеет. Я был очень удивлен, когда узнал в 2017 году, что дело возобновилось, - отметил свидетель. - В итоге дело дошло до суда. Я считаю, что это будет неправильно, если из-за меня будет осужден невинный человек. Я решил дать такие показания.

Допрос этого свидетеля длился почти полтора часа. В самом конце судья поинтересовалась, а почему «у Филиппова не получилось продать, а у вас (Насырова – прим.) получилось?».

- Ваша честь, я на это ответить не могу, - заключил Насыров.

- Вы сказали об этом Филиппову?

- Вы знаете, конечно, нет. Не интересно же человеку, когда он видит, что мимо деньги уходят, - ответил Насыров.

- А что вы сказали Филиппову?

- Ну что я мог сказать, они же понимали, что они лоханулись, - ответил Насыров.

В суде также сегодня допросили нотариуса Ирину Конвиссер, которая проводила сделку. Она рассказала о том, что Филиппова видела лишь один раз. Дело в том, что он даже после того, как компания была продана Смышляеву, оставался директором компании. Поэтому Филиппову необходимо было подписать отказ от права преимущественной покупки.

Фото: Наталья Якунина

Кроме этого, в суде выступил Александр Мустафин. Как выяснилось, именно он помог найти кандидата, который мог бы стать номинальным директором компании – Ивушкина. Он рассказал, что с такой просьбой к нему обратился Линар Арсланов.

- Нужно было одно юридическое лицо переоформить на номинального директора для того, чтобы купить по одной цене, а продать по другой, - сказал Александр Мустафин.

По его словам, в то время такие сделки были достаточно распространены.

Свидетель рассказал, что своими глазами не видел того, кто получил деньги от этой сделки.

- Я не знаю, кто получил деньги от сделки, но я знаю, что она была совершена в интересах Филиппова, - сказал Александр Мустафин.

Следующее заседание по этому делу назначено на 20 ноября.