Надежда на помощь. Ход каких громких дел в Башкирии контролирует лично Бастрыкин

Происшествия в регионе, которые поражают общественность особым цинизмом или жестокостью, уже традиционно берет под свой контроль федеральный Следственный Комитет и лично его глава Александр Бастрыкин. К нему обращаются граждане, которые опасаются, что их проблему могут спустить на тормозах в родном регионе, но самые резонансные дела глава ведомства сам забирает под контроль. Какие из уголовных дел Башкирии оказались под пристальным вниманием федералов и как это повлияло на их ход?
Необходимо разграничить обращения граждан к Александру Бастрыкину от фактически взятых на карандаш дел. Первых значительно больше. Попробуем перечислить все те дела из Башкирии, мимо которых не смог пройти СК России и его руководитель в 2021 году.
Первое в 2021 году дело, за которое взялся Бастрыкин, — дело уфимца Владимира Санкина. Споры и обсуждения произошедшего ведутся до сих пор. Вечером 30 января Санкин повстречал двух знакомых несовершеннолетних ребят. Один из парней сообщил Санкину, что некий неизвестный им мужчина приставал к ним. Санкина этот факт возмутил, и он отправился к предполагаемому обидчику, где избил его. Правоохранители избиение остановили, но потерпевший скончался по пути в больницу.
Это первый в 2021 году и, пожалуй, самый яркий случай вмешательства федерального Следкома в ход дела. В марте 2021 года Бастрыкин отчитал главу Следственного комитета Башкирии за несоблюдение принципа гласности и заявил, что подробности дела недостаточно освещаются СМИ и социальными медиа. Стоит заметить, что дело Санкина обсуждали и в эфире федерального телевидения. Несмотря на различные споры, Санкина приговорили к восьми годам тюрьмы, а в апреле 2021 года срок сократили до шести лет лишения свободы.
Еще одно дело, которое неоднократно обсуждали на телевидении, — дело об отце, который якобы изнасиловал своих дочерей в Уфе. В марте 2021 года Бастрыкин поручил руководителю Следкома Башкирии доложить о расследовании этого дела, а также о доказательствах, на которых строилось обвинение.
По последним данным, которые 1 июля были обнародованы в эфире телепрограммы «Мужское/Женское», дочери оговорили своего отца Рашида Гарифуллина, о чем сами и рассказали. По словам девочек, отец временами избивал мать, а обвинением дочери хотели только проучить папу, думали, что его некоторое время подержат в камере и выпустят. Но дать обратный ход делу у семьи не получилось. На последнем заседании суда мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, несмотря на то, что по этой статье предусматривается минимальное наказание от 8 до 15 лет лишения свободы. В эфире передачи озвучили и информацию о том, что СК считает приговор Гарифуллину слишком мягким и будет обжаловать его. В том же эфире полиграфолог и профайлер заявил, что ни изнасилования, ни его попыток Гарифуллин не совершал. Стоит упомянуть и результаты медицинской экспертизы, которая показала, что обе дочери Гарифуллина являются девственницами.
В апреле 2021 года в Башкирии произошла жуткая трагедия. В Учалинском районе 4-летнего мальчика насмерть загрызли бродячие псы. Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело в отношении сотрудников администрации района за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по организации отлова безнадзорных животных. Александр Бастрыкин взял на контроль и это дело.
Ситуация с бродячими собаками в регионе еще некоторое время находилась в медиапространстве, да и сейчас время от времени даже в крупных городах республики, включая Уфу, держат в страхе стаи бездомных животных. Муниципальные власти, как правило, дают типовые ответы, что все животные чипированы, стерилизованы и привиты. Что касается трагедии в Учалинском районе, никаких новостей о деле, которое находится на контроле у Бастрыкина, пока нет.
Весной в Башкирии произошла еще одна резонансная история — на этот раз дорожно-транспортное происшествие. Уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека» было возбуждено против 19-летнего Германа Ханмурзина, сына салаватского депутата Ильдара Ханмурзина. 10 мая 19-летний парень за рулем BMW сбил 17-летнего подростка на пешеходном переходе.
Несовершеннолетний потерпевший в ДТП отправился в кому на два месяца, в июле 2021 года СМИ сообщали о том, что парень пришел в сознание, по последним данным, правая часть тела парня парализована. О ходе расследования данного уголовного дела Александр Бастрыкин поручил подчиненным из регионального управления Следкома докладывать ему лично.
Из-за резонанса и громкой критики хода расследования в СМИ Александр Бастрыкин в июне 2021 года взял под свой контроль расследование уголовного дела по факту выдачи аварийного жилья вместо нового в поселке Подымалово Уфимского района.
Следствие по уголовному делу установило, что администрация Дмитриевского сельсовета предоставляла жителям аварийных домов помещения, непригодные для жилья. Теперь и это дело находится в поле зрения федерального Следкома.
В начале августа камеры наблюдения в одном из подъездов Уфы зафиксировали, как нетрезвый мужчина бьет двоих детей. На видео, которое разлетелось по социальным сетям и СМИ, мужчина таскал за волосы свою падчерицу и бил её ногой в спину, а своего родного 3-летнего сына шпынял, ребенок был на руках у матери. Уже на следующий день после того, как об инциденте узнала общественность, в отношении мужчины возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
После инцидента руководителю территориального Следкома Башкирии было дано указание сообщить об обстоятельствах происшествия главе федерального ведомства Александру Бастрыкину.
Совсем недавней историей, за ходом которого будет следить федеральный Следственный комитет и лично Александр Бастрыкин, стала жуткая трагедия в Стерлитамакском роддоме, где женщина выбросила из окна реанимации новорожденного малыша своей соседки по палате. Трагедия произошла вечером 16 августа, в данный момент женщина арестована на два месяца.
У этой истории есть и другие подробности. Известно, что женщину, которая совершила жуткий поступок, выписали из психоневрологического диспансера, где он лечилась от депрессии. Ребенок арестованной женщины остался с отцом.
Интересно, что в 2021 году двое граждан Башкирии обращались к Александру Бастрыкину с просьбой проконтролировать ход расследования уголовных дел, но, судя по сообщениям в СМИ, под контроль федерального СК они не попали. Оба этих дела связаны с республиканской клинической больницей имени Куватова.
В марте 2021 года житель Башкирии Радмир Хайруллин получил по почте постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели его матери весной 2020 года от коронавируса во время карантина в РКБ имени Куватова. Мужчина был крайне недоволен этим и записался на личный прием к Александру Бастрыкину. Однако о результатах этого обращения ничего не было неизвестно.
Мы связались с Радмиром Хайруллиным и выяснили, что попасть на прием к Бастрыкину оказалось фактически невозможно.
— К нему не то что не попасть, даже не дозвониться. Записаться к нему — была бредовая моя идея, в надежде, что зашевелится дело. Не угадал, — заключил Хайруллин.
В июле 2020 года после вынесения оправдательного приговора заместителю главного врача РКБ им. Куватова Марине Мухамадиевой искал аудиенции с Бастрыкиным муж женщины, которая скончалась с мертвым плодом внутри. Будущую маму на 34-й неделе беременности отправили из Нефтекамска в Уфу из-за опасений медиков. В Уфе выяснилось, что ребенок в утробе погиб, госпитализировать женщину не стали, а отправили обратно. По пути домой женщина скончалась, у нее начался мгновенно развился сепсис.
Юрист Александр Войцех коротко поделился подробностями того, как это было и к чему привело.
— Да, муж этой роженицы подавал заявление о личном приеме у Александра Бастрыкина. Но нас не приняли. Были только отписки, что дело в суде, там и разбирайтесь. Но мы жаловались на то, что обвинение изначально было неверным, что и привело к оправданию медицинского чиновника, — уточнил Войцех.
Адвокат также пояснил, что личный контроль означает, что региональный руководитель СК каждые две недели отчитывается о расследовании дела лично Бастрыкину. Но, по его мнению, далеко не все дела возможно донести до Бастрыкина.
— Там сотни препонов, — заключил Александр Войцех.