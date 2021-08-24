Надежда на помощь. Ход каких громких дел в Башкирии контролирует лично Бастрыкин

По последним данным, которые 1 июля были обнародованы в эфире телепрограммы «Мужское/Женское», дочери оговорили своего отца Рашида Гарифуллина, о чем сами и рассказали. По словам девочек, отец временами избивал мать, а обвинением дочери хотели только проучить папу, думали, что его некоторое время подержат в камере и выпустят. Но дать обратный ход делу у семьи не получилось. На последнем заседании суда мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, несмотря на то, что по этой статье предусматривается минимальное наказание от 8 до 15 лет лишения свободы. В эфире передачи озвучили и информацию о том, что СК считает приговор Гарифуллину слишком мягким и будет обжаловать его. В том же эфире полиграфолог и профайлер заявил, что ни изнасилования, ни его попыток Гарифуллин не совершал. Стоит упомянуть и результаты медицинской экспертизы, которая показала, что обе дочери Гарифуллина являются девственницами.