Надежда на помощь. Ход каких громких дел в Башкирии контролирует лично Бастрыкин

Надежда на помощь. Ход каких громких дел в Башкирии контролирует лично Бастрыкин
Надежда на помощь. Ход каких громких дел в Башкирии контролирует лично Бастрыкин
24 августа, 09:59ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: Яндекс.Дзен
Самые резонансные дела из всех регионов России попадают под контроль главы Следственного Комитета России. Какие дела из Башкирии оказались на столе у Александра Бастрыкина в 2021 году?

Происшествия в регионе, которые поражают общественность особым цинизмом или жестокостью, уже традиционно берет под свой контроль федеральный Следственный Комитет и лично его глава Александр Бастрыкин. К нему обращаются граждане, которые опасаются, что их проблему могут спустить на тормозах в родном регионе, но самые резонансные дела глава ведомства сам забирает под контроль. Какие из уголовных дел Башкирии оказались под пристальным вниманием федералов и как это повлияло на их ход?

Необходимо разграничить обращения граждан к Александру Бастрыкину от фактически взятых на карандаш дел. Первых значительно больше. Попробуем перечислить все те дела из Башкирии, мимо которых не смог пройти СК России и его руководитель в 2021 году.

Громкое дело Санкина

Первое в 2021 году дело, за которое взялся Бастрыкин, — дело уфимца Владимира Санкина. Споры и обсуждения произошедшего ведутся до сих пор. Вечером 30 января Санкин повстречал двух знакомых несовершеннолетних ребят. Один из парней сообщил Санкину, что некий неизвестный им мужчина приставал к ним. Санкина этот факт возмутил, и он отправился к предполагаемому обидчику, где избил его. Правоохранители избиение остановили, но потерпевший скончался по пути в больницу.

Это первый в 2021 году и, пожалуй, самый яркий случай вмешательства федерального Следкома в ход дела. В марте 2021 года Бастрыкин отчитал главу Следственного комитета Башкирии за несоблюдение принципа гласности и заявил, что подробности дела недостаточно освещаются СМИ и социальными медиа. Стоит заметить, что дело Санкина обсуждали и в эфире федерального телевидения. Несмотря на различные споры, Санкина приговорили к восьми годам тюрьмы, а в апреле 2021 года срок сократили до шести лет лишения свободы.

Громко оговорили

Еще одно дело, которое неоднократно обсуждали на телевидении, — дело об отце, который якобы изнасиловал своих дочерей в Уфе. В марте 2021 года Бастрыкин поручил руководителю Следкома Башкирии доложить о расследовании этого дела, а также о доказательствах, на которых строилось обвинение.

По последним данным, которые 1 июля были обнародованы в эфире телепрограммы «Мужское/Женское», дочери оговорили своего отца Рашида Гарифуллина, о чем сами и рассказали. По словам девочек, отец временами избивал мать, а обвинением дочери хотели только проучить папу, думали, что его некоторое время подержат в камере и выпустят. Но дать обратный ход делу у семьи не получилось. На последнем заседании суда мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, несмотря на то, что по этой статье предусматривается минимальное наказание от 8 до 15 лет лишения свободы. В эфире передачи озвучили и информацию о том, что СК считает приговор Гарифуллину слишком мягким и будет обжаловать его. В том же эфире полиграфолог и профайлер заявил, что ни изнасилования, ни его попыток Гарифуллин не совершал. Стоит упомянуть и результаты медицинской экспертизы, которая показала, что обе дочери Гарифуллина являются девственницами.

Трагедия с ребенком

В апреле 2021 года в Башкирии произошла жуткая трагедия. В Учалинском районе 4-летнего мальчика насмерть загрызли бродячие псы. Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело в отношении сотрудников администрации района за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по организации отлова безнадзорных животных. Александр Бастрыкин взял на контроль и это дело.

Ситуация с бродячими собаками в регионе еще некоторое время находилась в медиапространстве, да и сейчас время от времени даже в крупных городах республики, включая Уфу, держат в страхе стаи бездомных животных. Муниципальные власти, как правило, дают типовые ответы, что все животные чипированы, стерилизованы и привиты. Что касается трагедии в Учалинском районе, никаких новостей о деле, которое находится на контроле у Бастрыкина, пока нет.

ДТП с сыном депутата

Весной в Башкирии произошла еще одна резонансная история — на этот раз дорожно-транспортное происшествие. Уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека» было возбуждено против 19-летнего Германа Ханмурзина, сына салаватского депутата Ильдара Ханмурзина. 10 мая 19-летний парень за рулем BMW сбил 17-летнего подростка на пешеходном переходе.

Несовершеннолетний потерпевший в ДТП отправился в кому на два месяца, в июле 2021 года СМИ сообщали о том, что парень пришел в сознание, по последним данным, правая часть тела парня парализована. О ходе расследования данного уголовного дела Александр Бастрыкин поручил подчиненным из регионального управления Следкома докладывать ему лично.

Жилой фонд

Из-за резонанса и громкой критики хода расследования в СМИ Александр Бастрыкин в июне 2021 года взял под свой контроль расследование уголовного дела по факту выдачи аварийного жилья вместо нового в поселке Подымалово Уфимского района.

Следствие по уголовному делу установило, что администрация Дмитриевского сельсовета предоставляла жителям аварийных домов помещения, непригодные для жилья. Теперь и это дело находится в поле зрения федерального Следкома.

Домашнее насилие

В начале августа камеры наблюдения в одном из подъездов Уфы зафиксировали, как нетрезвый мужчина бьет двоих детей. На видео, которое разлетелось по социальным сетям и СМИ, мужчина таскал за волосы свою падчерицу и бил её ногой в спину, а своего родного 3-летнего сына шпынял, ребенок был на руках у матери. Уже на следующий день после того, как об инциденте узнала общественность, в отношении мужчины возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

После инцидента руководителю территориального Следкома Башкирии было дано указание сообщить об обстоятельствах происшествия главе федерального ведомства Александру Бастрыкину.

Трагедия в роддоме

Совсем недавней историей, за ходом которого будет следить федеральный Следственный комитет и лично Александр Бастрыкин, стала жуткая трагедия в Стерлитамакском роддоме, где женщина выбросила из окна реанимации новорожденного малыша своей соседки по палате. Трагедия произошла вечером 16 августа, в данный момент женщина арестована на два месяца.

У этой истории есть и другие подробности. Известно, что женщину, которая совершила жуткий поступок, выписали из психоневрологического диспансера, где он лечилась от депрессии. Ребенок арестованной женщины остался с отцом.

Не взяли

Интересно, что в 2021 году двое граждан Башкирии обращались к Александру Бастрыкину с просьбой проконтролировать ход расследования уголовных дел, но, судя по сообщениям в СМИ, под контроль федерального СК они не попали. Оба этих дела связаны с республиканской клинической больницей имени Куватова.

В марте 2021 года житель Башкирии Радмир Хайруллин получил по почте постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели его матери весной 2020 года от коронавируса во время карантина в РКБ имени Куватова. Мужчина был крайне недоволен этим и записался на личный прием к Александру Бастрыкину. Однако о результатах этого обращения ничего не было неизвестно.

Мы связались с Радмиром Хайруллиным и выяснили, что попасть на прием к Бастрыкину оказалось фактически невозможно.

— К нему не то что не попасть, даже не дозвониться. Записаться к нему — была бредовая моя идея, в надежде, что зашевелится дело. Не угадал, — заключил Хайруллин.

В июле 2020 года после вынесения оправдательного приговора заместителю главного врача РКБ им. Куватова Марине Мухамадиевой искал аудиенции с Бастрыкиным муж женщины, которая скончалась с мертвым плодом внутри. Будущую маму на 34-й неделе беременности отправили из Нефтекамска в Уфу из-за опасений медиков. В Уфе выяснилось, что ребенок в утробе погиб, госпитализировать женщину не стали, а отправили обратно. По пути домой женщина скончалась, у нее начался мгновенно развился сепсис.

Юрист Александр Войцех коротко поделился подробностями того, как это было и к чему привело.

— Да, муж этой роженицы подавал заявление о личном приеме у Александра Бастрыкина. Но нас не приняли. Были только отписки, что дело в суде, там и разбирайтесь. Но мы жаловались на то, что обвинение изначально было неверным, что и привело к оправданию медицинского чиновника, — уточнил Войцех.

Адвокат также пояснил, что личный контроль означает, что региональный руководитель СК каждые две недели отчитывается о расследовании дела лично Бастрыкину. Но, по его мнению, далеко не все дела возможно донести до Бастрыкина.

— Там сотни препонов, — заключил Александр Войцех.

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