Дело об убийстве младенца в роддоме Башкирии взял на контроль Бастрыкин

Трагедия произошедшая 16 августа в Стерлитамакском роддоме будет находиться на контроле у главы Следственного Комитета России Александра Бастрыкина. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.
Напомним, в понедельник 16 августа одна из рожениц выкинула в окно палаты новорожденного ребенка своей соседки. Палата находилась на третьем этаже. Ребенку пытались оказать медицинскую помощь, но реаниматологи были бессильны, малыш скончался от полученных травм.
Дело быстро стало обрастать подробностями. Так, стало известно, что 29-летнюю женщину из села Киргиз-Мияки, которая совершила жуткий и необъяснимый поступок, выписали из психоневрологического диспансера за сутки до родоразрешения. В ПНД она лечилась от депрессии. Также известно, что мотивов своего поступка женщина пояснить не смогла. Для нее это были вторые роды. По некоторым данным проблемы с психическим здоровьем у нее появились именно во время второй беременности.
Минздрав Башкирии в комментарии по трагическому инциденту сообщал, что женщина не должна была находиться в отдельной палате, так как она была выписана в удовлетворительном состоянии.
Также известно, что женщина, малыша которой выкинули из окна, стала мамой в третий раз.
Следственный комитет сообщал, что женщина задержана и в данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако не исключено, что женщина окажется изолирована от общества в психиатрическом специализированном учреждении, где и будут проходить следственные действия.
Следком следит и за другими преступлениями в отношении детей, не так давно в поле зрения камер видео наблюдения попало избиение нетрезвым мужчиной двоих детей, один из которых является его сыном, а другая приходится падчерицей. Это дело также оказалось на контроле у федерального ведомства.