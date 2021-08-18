Дело об убийстве младенца в роддоме Башкирии взял на контроль Бастрыкин

Дело быстро стало обрастать подробностями. Так, стало известно, что 29-летнюю женщину из села Киргиз-Мияки, которая совершила жуткий и необъяснимый поступок, выписали из психоневрологического диспансера за сутки до родоразрешения. В ПНД она лечилась от депрессии. Также известно, что мотивов своего поступка женщина пояснить не смогла. Для нее это были вторые роды. По некоторым данным проблемы с психическим здоровьем у нее появились именно во время второй беременности.